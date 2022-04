Google laat desktop-Maps-gebruikers ontbrekende wegen tekenen

Gebruikers die Google Maps via de desktop gebruiken, kunnen binnenkort wegen intekenen die op de kaart ontbreken. Nu kunnen gebruikers alleen een pin neerzetten en met tekst aangeven hoe de weg hoort te lopen.

Via de Edit the map-functie kunnen gebruikers nu al die pin neerzetten, maar daar komt straks de tekenfunctie bij. Gebruikers kunnen dan een plek op een bestaande weg aanklikken, vanwaar ze een streep kunnen trekken. Daarna kunnen ze met extra kliks bochten in de weg weergeven.

De streeptrekfunctie komt naast de andere kaartbewerkingsfuncties, zoals het aangeven dat een weg is gesloten of dat tweerichtingsverkeer verboden is. Google zegt een suggestie nooit zomaar over te nemen, maar deze eerst te controleren. Zo wil het bedrijf de nauwkeurigheid van Maps waarborgen. Deze functie komt in de komende maanden beschikbaar in België en Nederland.

Google maakt daarnaast bekend dat gebruikers straks foto-updates in Maps kunnen doorsturen. Hiermee kunnen ze een zelfgemaakte foto van bijvoorbeeld een restaurant doorsturen, met daarbij een klein stukje tekst. Nu kunnen gebruikers alleen foto's van bijvoorbeeld restaurants doorsturen als ze meteen een rating of review achterlaten, wat met de foto-updates niet hoeft. Google brengt deze functie in de komende weken naar Maps.