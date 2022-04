PostNL geeft 250.000 rolcontainers bluetooth-trackers om pakjes beter te volgen

PostNL gaat een kwart miljoen rolcontainers van bluetoothbeacons voorzien om de containers te kunnen volgen. In de toekomst moeten alle containers deze trackers krijgen. Webshops kunnen straks bijvoorbeeld retourbestellingen beter volgen en klanten beter inlichten.

De data van de bluetooth-trackers wordt samengebracht in een iot-platform. Hier kan PostNL bijvoorbeeld zien waar een container staat en hoe de leveringsketen verbeterd kan worden. Webwinkels moeten ook inzicht krijgen in de data. Bedrijven die via PostNL bestellingen leveren aan consumenten, kunnen dan het ophalen van pakketjes, emballage en retourstromen beter volgen en plannen. Webwinkels kunnen deze informatie ook doorgeven aan hun klanten. Op die manier moet een consument straks bijvoorbeeld beter weten waar een product is als deze is teruggestuurd naar de webwinkel.

Met de beacons zegt PostNL dat ritten tussen depots en van en naar klanten efficiënter ingepland kunnen worden. Dat is kostentechnisch beter, maar moet ook milieuwinst opleveren. PostNL verwacht namelijk dat vrachtwagens minder loze ruimte zullen vervoeren. Het bedrijf verwacht het hele jaar nodig te hebben om de 250.000 rolcontainers van beacons te voorzien. De dashboards om de trackers te kunnen volgen zijn daarnaast ook nog niet af. PostNL start het project in het sorteercentrum in Zaltbommel.