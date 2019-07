'Groot deel Nederlandse internetaankopen over de grens wordt gedaan in China'

Volgens onderzoek kwam in 2017 45 procent van de buitenlandse online aankopen door Nederlanders van Chinese webshops. Betrouwbaarder onderzoek heeft het over 31 procent van de Nederlandse internetaankopen over de grens die naar China zou gaan.

Met 45 procent zou China een veel groter deel van de buitenlandse internetaankopen door Nederlanders innemen dan de nummer twee en drie, Duitsland en Engeland, die respectievelijk voor 26 procent en 21 procent verantwoordelijk zijn. België neemt volgens het onderzoek vreemd genoeg nog 10 procent van de Nederlandse cross-border-aankopen voor zijn rekening, waarmee het percentage boven 100 procent komt en dan zou ook de VS nog een deel van 19 procent verzorgen. Het onderzoek spreekt van 'Top countries by share of purchases originating from the Netherlands, 2017'.

Het percentage van Nederlanders dat zowel bij Nederlandse als bij buitenlandse webwinkels producten koopt nam in 2018 toe van 32 tot 40 procent en 9 procent zou zelfs alleen bij buitenlandse webshops kopen, waar dat in 2016 nog 7 procent was. Nog 51 procent haalt alleen bij Nederlandse webwinkels. In 2016 was dat 63 procent.

Op de vraag aan Nederlanders die nooit bij Aziatische webwinkels bestellen antwoordt 33 procent dat ze de kwaliteit van producten niet vertrouwen en 32 procent vindt het daarnaast gewoon makkelijker om bij Nederlandse winkels te halen. Nog eens 30 procent antwoordt ook het nog niet overwogen te hebben.

De cijfers staan in het dat de Ecommerce Foundation in samenwerking met SAP Customer Experience publiceert. De opzet van het onderzoek is onduidelijk. De onderzoekers stellen zich onder andere op gegevens van Thuiswinkel.org, GfK, Eurostat, Statcounter en 'Wikipedia' te baseren.

Update, 09:00: Betrouwbaarder lijkt het recente onderzoek van Thuiswinkel.org, PostNL en GfK over hetzelfde onderwerp. Daaruit blijkt dat in 2018 van alle cross-borderuitgaven 31 procent naar een Chinese webshop gaat, terwijl dit voor Duitsland 17 procent en voor Groot-Brittannië 15 procent is. Puur gekeken naar producten gaat 47 procent van de bestedingen zelfs naar een Chinese webwinkel, maar voor diensten ligt dit percentage slechts op 2 procent.

Volgens Thuiswinkel.org waren er in 2018 5 miljoen Nederlanders die internetaankopen bij buitenlandse webwinkels deden, tegenover 3,8 miljoen in 2017. In 2018 gaven ze 880 miljoen euro online uit over de grezen. Dat was een groei van 15 procent tegenover 2017, toen er 765 miljoen euro uitgegeven werd.