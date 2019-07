Microsofts omzet uit Xbox-hardware daalt flink maar Surface-omzet stijgt

Microsofts omzet in zijn vierde fiscale kwartaal en zijn fiscale jaar 2019 is gestegen en met name de Intelligent Cloud-divisie deed goede zaken. De omzet uit Xbox-hardware daalde met 48 procent, maar die van Surface groeide met 14 procent.

Microsoft-ceo Satya Nadella sprak van recordcijfers bij de bekendmaking van de kwartaal- en jaarcijfers. Daarmee had hij het niet over gaming want de omzet daarvan daalde met 10 procent. Met name de hardwareomzet van Xbox-consoles daalde, met 48 procent. De consolemarkt is in afwachting van een nieuwe generatie hardware. Voor Microsoft is dat Project Scarlett. De omzet uit software en diensten rond Xbox daalde minder, met 3 procent.

De omzet uit Windows voor de zakelijke markt nam met 18 procent toe maar die voor de consumentenmarkt daalde met 8 procent waarbij met name het instapsegment het moeilijk heeft, mogelijk vanwege concurrentie van Chromebooks. De omzet uit Surface nam met 14 procent toe en die divisie is inmiddels goed voor een kwartaalomzet van 1,35 miljard dollar.

De gehele More Personal Computing-divisie, waar Xbox en Windows onder vallen, had een omzettoename van 4 procent tot 11,3 miljard dollar.

De omzet van de Intelligent Cloud-groep groeide met 19 procent tot 11,4 miljard dollar. waarbij de omzet uit Azure zelfs met 64 procent steeg. Ook het Productivity and Business Processes-bedrijfsonderdeel deed het goed met een omzetstijging van 14 procent. Met name de omzet van de zakelijke Office 365-dienst nam toe, met 31 procent, en Microsoft heeft inmiddels 34,8 miljoen consumentenabonnees voor Office 365. Dat was een jaar geleden 31,4 miljoen. Ook de omzet van LinkedIn groeide, met 25 procent.

Microsofts kwartaalomzet steeg door dit alles met 12 procent tot 33,7 miljard dollar en de kwartaalwinst nam met 49 procent tot 13,2 miljard dollar toe. De jaaromzet bedroeg 125,8 miljard en dat is 14 procent hoger dan vorig jaar, terwijl de jaarwinst met 39,2 miljard 137 procent toenam.