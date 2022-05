Microsoft haalt lagere omzet uit Xbox-content wegens minder third-party-titels

Microsoft heeft in het afgelopen derde kwartaal een flink hogere omzet en winst geboekt, maar op het vlak van de Xbox-diensten en -content liepen de inkomsten licht terug. Het bedrijf verklaart dat door te wijzen op een teruggang op het vlak van third-party-titels.

De omzet in de subcategorie Xbox-content- en diensten daalde ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden met 128 miljoen dollar, ofwel een daling van 4 procent. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers. Microsoft verklaart deze daling door te wijzen op een daling bij de third-party-titels. Waarschijnlijk zijn er niet zozeer minder titels, maar minder third-party-games verkocht. Daarbij verwijst het bedrijf vooral naar het sterke vorige jaar waarin veel mensen thuis zaten, wat toen de inkomsten juist verhoogde.

Deze daling had groter kunnen zijn, maar volgens Microsoft werd dat voorkomen door de verkopen van first-party-titels en een groei van het aantal Xbox Game Pass-abonnementen. Microsoft noemt daarbij geen exacte aantallen. De laatste keer dat het bedrijf het aantal Game Pass-abonnementen noemde, was in januari; het vierde kwartaal van 2020 werd toen afgesloten met een totaal van 18 miljoen abonnees. Dat waren er 3 miljoen meer dan in september vorig jaar.

In de overkoepelende Gaming-categorie ging het beter. De inkomsten groeiden met 357 miljoen dollar, ofwel 11 procent. Die groei schrijft Microsoft met name toe aan de toegenomen verkopen van Xbox-hardware, al noemt het bedrijf ook hier geen aantallen. De omzet uit Xbox-hardware steeg met 172 procent, wat geheel wordt verklaard door de hogere prijs en verkoopaantallen van de Xbox Series X- en S-consoles. In een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers zegt ceo Satya Nadella dat de Xbox Series S en X de snelst verkopende consoles ooit zijn.

Zoals al langer is het Intelligent Cloud-onderdeel van Microsoft een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. De inkomsten uit dit onderdeel stegen met 30 procent naar 17,4 miljard dollar. De inkomsten uit serverproducten en clouddiensten stegen met 34 procent, wat met name wordt toegeschreven aan de omzetgroei van Azure met 51 procent.

De inkomsten in de categorie Windows OEM daalden met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Microsoft zegt dat er nog altijd een voortdurende pc-vraag is, maar dat het bedrijf last had van toeleveringsproblemen, doelend op de chiptekorten. De inkomsten in de overkoepelende Windows-categorie stegen met 7 procent naar 432 miljoen dollar, met name door de vraag naar Microsoft 365.

De totale omzet van Microsoft kwam uit op 46,2 miljard dollar, een stijging van 21 procent. De nettowinst bedroeg 16,5 miljard dollar, een stijging van 47 procent.