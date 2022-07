Omzet Xbox-divisie daalt door leveringsproblemen en verminderde monetization

Microsoft heeft in het afgelopen tweede kwartaal meer omzet en winst geboekt, maar op het vlak van de Xbox-hardware- en -diensten liepen de cijfers terug. Dit wordt mede verklaard door leveringsproblemen en een daling van de monetization bij alle games.

De algehele omzet uit games daalde met zeven procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, ofwel een daling van 259 miljoen dollar. Volgens Microsoft is dat toe te schrijven aan een vermindering van Xbox-content en -diensten, maar ook aan een daling van de omzet uit Xbox-hardware.

De omzet uit Xbox-content en -diensten daalde met zes procent. Dit laatste schrijft Microsoft toe aan minder gespeelde uren en verminderde monetization bij zowel eigen Xbox-titels als games van andere uitgevers.

De omzet uit Xbox-hardware daalde met elf procent. Het bedrijf zegt dat dit deels een logisch gevolg is van het feit dat de Xbox Series-consoles ongeveer twee jaar geleden uitkwamen, waardoor er toen goede cijfers werden neergezet. Ook leveringsproblemen gedurende deze periode spelen nog altijd een rol, waardoor de weg naar boven nog niet is gevonden. Microsoft zegt wel dat er nog altijd een hoge vraag is.

Het tegenvallende resultaat bij de Xbox-divisie kon niet volledig worden goedgemaakt door de Xbox Game Pass-abonnees. Hier was wel sprake van een omzetgroei en daarmee een groei van het aantal abonnees, al geeft Microsoft geen exacte cijfers over het huidige aantal abonnees. In januari zat dat aantal nog op 25 miljoen en in januari 2021 waren er 18 miljoen abonnees.

De pc-markt hielp Microsoft ook niet: de doorlopende productiestops in China in mei en een 'verslechterende markt in juni' betekende een negatieve impact van meer dan 300 miljoen dollar op de omzet uit Windows OEM.

In de pc-markt is momenteel een behoorlijke daling te zien, maar de omzet uit Microsoft Surface steeg met tien procent. Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal geen grote nieuwe introducties van Surface-producten gedaan en denkt dat deze stijging vooral te danken is aan een stijging van Surface op het commerciële vlak.

Microsoft sloot het kwartaal af met een totaalomzet van 51,9 miljard dollar en dat was twaalf procent hoger dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 16,7 miljard dollar, een stijging van twee procent.