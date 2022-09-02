Xbox Game Pass-familieabonnement komt mogelijk komende maanden naar meer landen

Het Xbox Game Pass-familieabonnement dat Microsoft sinds een maand in Ierland en Colombia test, wordt 'mogelijk over de komende maanden' uitgebreid naar extra landen. Sinds donderdag is het Friends & Family-abonnement ook beschikbaar voor niet-Insider-gebruikers.

Microsoft zegt het Friends & Family-abonnement nu te testen in Colombia en Ierland, maar dat het abonnement 'mogelijk in de komende maanden' beschikbaar komt in extra landen of regio's. Xbox Game Pass Friends & Family is de nieuwe naam van Xbox Game Pass Family. Vermoedelijk wil Microsoft zo duidelijk maken dat het abonnement niet alleen voor families is bedoeld, maar dat vrienden het abonnement ook kunnen delen.

Xbox Game Pass Friends & Family is een deelabonnement dat maandelijks 22 euro per maand kost. Daarvoor krijgen vijf mensen toegang tot Xbox Game Pass Ultimate, een combinatie van Xbox Live Gold en de spellen van Game Pass. Deze vijf mensen hoeven geen adres te delen, zoals bij andere deelabonnementen wel verplicht kan zijn. Die vijf gebruikers moeten wel in hetzelfde land woonachtig zijn. Het abonnement is daardoor vooralsnog niet buiten Ierland en Colombia te gebruiken. Normaliter kost Game Pass Ultimate 13 euro per maand.

Het abonnement wordt sinds 5 augustus in de twee landen getest. Toen konden alleen Microsoft Insider-gebruikers een abonnement afsluiten. Sinds donderdag kunnen alle gebruikers in die twee landen het abonnement afsluiten.

Friends & Family kent wel een aantal voorwaarden, naast het maximum van vijf leden. Jaarlijks kunnen er maar acht gebruikers deelnemen aan één abonnement. Stappen er dus in een jaar tijd acht gebruikers uit een groep, dan kunnen er geen nieuwe gebruikers worden toegevoegd.

Gebruikers kunnen binnen een jaar ook maar twee keer in een groep stappen. Worden ze twee keer in een jaar tijd uit een groep gegooid, of kiezen ze er zelf twee keer voor om uit een groep te stappen, dan kunnen ze niet aan een nieuwe groep deelnemen. Deelnemers van een groep kunnen hun Game Pass-voordelen ook niet delen met huisgenoten, alleen het hoofdaccount van het abonnement kan dit.

Hebben gebruikers nog een lopend Xbox-abonnement en upgraden ze naar Friends & Family, dan wordt de overgebleven tijd omgerekend. Een Ultimate-abonnement met een looptijd van dertig dagen, wordt bijvoorbeeld een Friends & Family-abonnement van achttien dagen.