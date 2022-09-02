Xbox Game Pass-familieabonnement komt mogelijk komende maanden naar meer landen

Het Xbox Game Pass-familieabonnement dat Microsoft sinds een maand in Ierland en Colombia test, wordt 'mogelijk over de komende maanden' uitgebreid naar extra landen. Sinds donderdag is het Friends & Family-abonnement ook beschikbaar voor niet-Insider-gebruikers.

Microsoft zegt het Friends & Family-abonnement nu te testen in Colombia en Ierland, maar dat het abonnement 'mogelijk in de komende maanden' beschikbaar komt in extra landen of regio's. Xbox Game Pass Friends & Family is de nieuwe naam van Xbox Game Pass Family. Vermoedelijk wil Microsoft zo duidelijk maken dat het abonnement niet alleen voor families is bedoeld, maar dat vrienden het abonnement ook kunnen delen.

Xbox Game Pass Friends & Family is een deelabonnement dat maandelijks 22 euro per maand kost. Daarvoor krijgen vijf mensen toegang tot Xbox Game Pass Ultimate, een combinatie van Xbox Live Gold en de spellen van Game Pass. Deze vijf mensen hoeven geen adres te delen, zoals bij andere deelabonnementen wel verplicht kan zijn. Die vijf gebruikers moeten wel in hetzelfde land woonachtig zijn. Het abonnement is daardoor vooralsnog niet buiten Ierland en Colombia te gebruiken. Normaliter kost Game Pass Ultimate 13 euro per maand.

Het abonnement wordt sinds 5 augustus in de twee landen getest. Toen konden alleen Microsoft Insider-gebruikers een abonnement afsluiten. Sinds donderdag kunnen alle gebruikers in die twee landen het abonnement afsluiten.

Friends & Family kent wel een aantal voorwaarden, naast het maximum van vijf leden. Jaarlijks kunnen er maar acht gebruikers deelnemen aan één abonnement. Stappen er dus in een jaar tijd acht gebruikers uit een groep, dan kunnen er geen nieuwe gebruikers worden toegevoegd.

Gebruikers kunnen binnen een jaar ook maar twee keer in een groep stappen. Worden ze twee keer in een jaar tijd uit een groep gegooid, of kiezen ze er zelf twee keer voor om uit een groep te stappen, dan kunnen ze niet aan een nieuwe groep deelnemen. Deelnemers van een groep kunnen hun Game Pass-voordelen ook niet delen met huisgenoten, alleen het hoofdaccount van het abonnement kan dit.

Hebben gebruikers nog een lopend Xbox-abonnement en upgraden ze naar Friends & Family, dan wordt de overgebleven tijd omgerekend. Een Ultimate-abonnement met een looptijd van dertig dagen, wordt bijvoorbeeld een Friends & Family-abonnement van achttien dagen.

Xbox Game Pass Family & Friends

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 15:10
41 • submitter: H1MSELF1SH

02-09-2022 • 15:10

41

Submitter: H1MSELF1SH

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Reacties (41)

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ferragosto 2 september 2022 15:17
Maandelijks €4,40 om met 4 vrienden een gamepass te hebben? klinkt mij niet zo verkeerd in de oren
Gizz @ferragosto2 september 2022 15:29
Maar dat kan al jaren. Met de route 'Xbox Live Gold omzetten naar Game Pass Ultimate voor 1 euro' heb je GPU voor minder dan die 4,40 per maand. En dan heb je gewoon een hoofdaccount.

Zolang de upgrade-route bestaat lijkt een groepsabonnement me niet echt interessant.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 23 juli 2024 03:08]

ToolkiT @Gizz2 september 2022 16:34
Maar dan kan maar 1 device tegelijk spelen..
Ik kan bijvoorbeeld niet via de Xbox app spelen via streaming als mijn dochters op de Xbox aan het spelen zijn..
Tha @ToolkiT2 september 2022 21:25
Niet correct, als jij "de andere xbox" instelt op home console en jij logt gewoon in op jouw Xbox kan er met 1 abbo tegelijk gegamed worden en dezelfde games gestart worden
CoMaestro @Tha5 september 2022 10:52
Oke, ik heb even een openbaring gehad tijdens dit typen maar ik ga het lekker zo laten staan.

Daarbij lijkt me dat niet erg relevant. Het enige probleem dat je eraan hebt is het grote bedrag dat je vantevoren neerlegt en dus geen flexibiliteit hebt.

Als je dat geen probleem vind (zoals ik), koop je 3 jaar aan Xbox Live Gold (3x €50 online). Daar koop je 1 maand Game Pass bij à €15 (Die €1 deal is maar eenmalig beschikbaar, ik heb hem al gebruikt), die zet die volledige 3 jaar (das de maximale duur die je kan omzetten) om in Xbox Game Pass Ultimate. Op die manier ben je dus €165/36=€4,36 per maand kwijt.

En dit is dus het punt dat ik erachter kwam dat het gewoon dezelfde prijs is maar dan maandelijks opzegbaar. In principe maakt het dus niet uit qua prijs.

[Reactie gewijzigd door CoMaestro op 23 juli 2024 03:08]

ferragosto @Gizz2 september 2022 15:33
Kan je dit verder uitleggen? Ik speel uitsluitend op mijn pc.
Die route werkt toch maar 1x?

[Reactie gewijzigd door ferragosto op 23 juli 2024 03:08]

Gizz @ferragosto2 september 2022 15:37
Die truuk werkt elke keer nadat je GPU is afgelopen. Er zijn al mensen die na 36 maanden GPU weer 36 maanden GPU hebben afgesloten op deze manier. Die hebben dus al 6 jaar GPU voor 3 of 4 euro per maand.

Meer info staat in de topicstart van [XBOX Game Pass] Ervaringen en Discussie
mhnl1979 @Gizz2 september 2022 16:31
Klopt, vorig jaar september gedaan voor de 2e keer. Eerste keer een euro betaald, tweede keer 12,99 voor het omzetten. Werkt fantastisch
ToolkiT @mhnl19792 september 2022 16:33
ditto
infinityjunk @mhnl19792 september 2022 19:00
Je kunt dus die truuk gewoon opnieuw doen op je huidig abonnement? Maar dan kost het eenmalig €13? Dus je hoeft niet perse een nieuw account aan te maken?
Tha @infinityjunk2 september 2022 21:22
Correct, ik doe dit al jaren zo. Werkt prima. Ik wacht altijd tot mijn abbo is afgelopen, dan 3 jaar xbox live kopen, en dan omzetten naar gpu

[Reactie gewijzigd door Tha op 23 juli 2024 03:08]

Schweino @infinityjunk3 september 2022 01:22
Je kan ook met een proefmaand upgraden, dan kost het je maar 5o - 70 cent: https://www.kinguin.net/c...s-10-cd-key-non-stackable
Ereaser @infinityjunk3 september 2022 10:03
Je moet je huidige GamePass Ultimate abbonement wel laten aflopen, anders als je nog GamePass Ultimate hebt en je activeert een jaar gold, dan pakt hij 1/3 daarvan en voegt dat toe aan je GamePass Ultimate.

Je moet dus je abbonement laten aflopen, 3 jaar gold nemen (of hoelang je ook wilt) en dan omzetten naar Ultimate.
infinityjunk @Ereaser3 september 2022 21:50
Top thnx man. Hele belangrijke informatie 😁
Xantilyst2 @Gizz2 september 2022 16:50
Dan denk ik dat ik iets verkeerds doe, ik heb 3 jaar omgezet voor eenmalig 1 euro, ik krijg nergens een maandelijkse rekening...

Edit: Ik heb in order history van Microsoft gekeken en inderdaad, 3 jaar GPU voor eenmalig 1 euro

[Reactie gewijzigd door Xantilyst2 op 23 juli 2024 03:08]

Shifra @ferragosto2 september 2022 15:18
Of voor grote gezinnen zoals die van mij met 4 kids.
Wolfos @Shifra2 september 2022 16:03
Als je allemaal op dezelfde Xbox speelt is dat gewoon een kwestie van thuis-Xbox instellen.
Shifra @Wolfos2 september 2022 16:27
Wij hebben 5 Xbox in huis en spelen allemaal te gelijk en samen dan is het makkelijker om allemaal een account te hebben dan maakt het ook niet uit wie waar speelt.
Verwijderd @ferragosto2 september 2022 17:29
Geloof dat dat dus niet is wat ze bedoelen. Account sharing.

Edit: titel is onduidelijk

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 03:08]

Palindrome @Verwijderd2 september 2022 18:25
Je zeggen letterlijk dat je geen gezamelijk adres hoeft te hebben en dat er de samenstellingen van mensen gewisseld kan worden (met bepaald beperkingen, max 2x bij en groep aansluiten en maximaal 8 wissels binnen een abonnement)

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 23 juli 2024 03:08]

ferragosto @Verwijderd2 september 2022 18:33
Sinds donderdag is het Friends & Family-abonnement ook beschikbaar voor niet-Insider-gebruikers.
Moet ik er nog wat bij zetten? Ze vermelden meermaals dat het niet op het zelfde adres hoeft (wel in het zelfde land)
PdeBie 2 september 2022 15:25
Dus waar alle streamingdiensten nu hard aan het knokken zijn om je account niet te delen, doet MS Xbox het nu precies andersom en hengelt zo waarschijnlijk nog veel meer gebruikers binnen.

Lekker bezig MS!
Jasphur @PdeBie2 september 2022 15:34
Yeah. Fijne beweging inderdaad. Google Stadia heeft dit al since launch zonder meerprijs. Ik kan dit alleen maar aanmoedigen. Hopelijk volgen er meer cloud gaming diensten.
Qws @Jasphur2 september 2022 16:39
Dit dus.

Google Stadia had dit 2 jaar geleden, zonder een meerprijs.
loki504 @Jasphur2 september 2022 16:49
Maar dan kon je niet beide de zelfde game spelen. Alleen maar 1 tegelijk.
Styreta @PdeBie2 september 2022 18:17
Je snapt dat dit puur is om zieltjes te winnnen. Zodra de groei plateaud gaan ze geheid de prijs verhogen / dit stopzetten ala netflix of alle andere services die dit al decennia doen.
Raem @Styreta2 september 2022 18:50
Zal wel meevallen. Dit wordt ook al jaren over het reguliere Gamepass abonnement geroepen en deze is ook niet in prijs gestegen. Sterker nog, het kan op deze manier juist goedkoper.
CoMaestro @Raem5 september 2022 10:58
To be fair, PC Game Pass is al wel een keer in prijs verhoogd, en Xbox Game Pass is al wel redelijk duur zonder de trucjes genoemd in de thread (Gold / Game Pass conversion). Zie prijsverhoging PC bijv: https://www.engadget.com/...T7mYM_JS_Yj2dH09StMvuzcBQ. Ook heeft Xbox al een keer een matige aankondiging gedaan over het flink verhogen van de Gold prijs om (waarschijnlijk) meer Game Pass abbonementen te krijgen, maar die is toen teruggedraaid na heel veel boze mensen: https://www.businessinsid...0gaming%2C%20to%20%24120.
chrisboers @PdeBie2 september 2022 16:02
Tegen een meerprijs, precies wat ook Netflix aanbiedt? Er is echt niet zo'n groot verschil tussen beide...
Wolfos @chrisboers2 september 2022 16:06
Dat Netflix abonnement is in principe alleen voor één huishouden. Microsoft geeft hier een legitieme oplossing voor iets dat mensen duidelijk graag willen.
chrisboers @Wolfos2 september 2022 21:31
Klopt, maar als je het nieuws gevolgd hebt, weet je dat ook Netflix met een 'familie' optie aan het experimenteren is, voor meekijkers die niet in je gezin zitten.
Walkman 2 september 2022 15:24
Dit is wel een erg slimme zet van Microsoft, zeker gezien het feit dat je er niet eens een Xbox voor nodig hebt. Met cloud gaming (en eventueel op een later tijdstip een dedicated streaming box (volgen geruchten)) en PC gaming en die gedeelde kosten, wordt het voor meer mensen interessant zich richting Gamepass te bewegen.
chrisboers @Walkman2 september 2022 16:00
Dan moet cloud gaming nog wel een flinke stap maken. Het begint er op te lijken, maar het is nog steeds niet ideaal en mobiel (wat steeds meer gamers doen) al helemaal niet.
SYQ @chrisboers2 september 2022 18:43
Nou met een razor kishi icm je gsm is het zo mobiel als maar kan :)
uchiha tijntje
2 september 2022 16:13
Mooie prijs. Zal er eens over nadenken om mijn GPU om te gaan zetten. Misschien delen met wat vrienden of mijn nichtje die mijn oude One heeft gekregen. Echt een hele fijne service dat er voor heeft gezorgd dat mijn smaak voor genres flink is uitgebreid.
Jonathan-458 2 september 2022 15:25
Mooi, zal straks wel weer duurder worden, maar we profiteren voor zolang het kan.
Linksquest Moderator Spielerij
2 september 2022 17:28
Ik heb nog tot 2024 Xbox Game Pass, maar vind het wel interessant om straks ook als mijn dochter er toch voor kiest een Xbox te willen hem aan te schaffen. Ook mijn neefje heeft pas een Xbox Series S, dus ook leuk om hem mee te laten liften en misschien nog 1 a 2 vrienden, afhankelijk natuurlijk hoeveel mensen je erop kunt laten.
- peter - 2 september 2022 17:45
Top, ik ga zeker gebruik hiervan maken. Nu geen gamepass zelf.
bazchillin 2 september 2022 19:49
Ik heb afgelopen weekend weer voor no moneys 3 jaar er aan vast weten te plakken. Mijn GPU laten verlopen, 12x 3 maanden gold geredeemed en toen ik GPU wou redeemen moest ik even contact op nemen met support omdat ik anders een maand moest wachten gezien 36 maanden de max is. De support van Microsoft is wat dat aan gaat altijd geweldig.
Schweino @bazchillin3 september 2022 01:26
Met 9x3 maanden was je er ook geweest aangezien je bij het inwisselen van elke 3 maanden code 1 maand kado krijgt.
bazchillin @Schweino4 september 2022 00:43
Ah bedankt voor de tip. Ik zal kijken of dat in augustus 2025 nog zo is :)

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