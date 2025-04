Microsoft begint tests met nieuw Xbox-dashboard dat in 2023 verschijnt

Microsoft zal in 2023 een nieuw dashboard voor Xbox introduceren. Het bedrijf zal de komende maanden experimenteren met nieuwe ontwerpen. Vanaf deze week krijgt een eerste groep Xbox-gebruikers een gewijzigd ontwerp van het dashboard te zien.

Het eerste nieuwe ontwerp wordt uitgerold naar een willekeurige groep Xbox-gebruikers die zich hebben ingeschreven voor het Alpha Skip Ahead-programma. Zij zullen een nieuwe ‘Jump Back In’-sectie te zien krijgen met daarin onder andere de meest recent geopende games en apps, alsook een snelkoppeling naar de bibliotheek van de gebruiker en de Microsoft Store. Bovenaan rechts heeft Microsoft een zoekbalk geplaatst, met daarnaast een snelkoppeling naar het instellingenmenu. Als deze gebruikers naar onderaan het scherm scrollen, krijgen ze een nieuwe sectie te zien met aanbevelingen voor games.

Microsoft ziet wel wat in gamesecties en denkt erover na om deze in de toekomst te vullen met aanbevolen gamecontent. Het zou daarvoor kijken naar games die een Xbox-gebruiker in het verleden heeft gespeeld, of aanbevelingen doen rondom het Game Pass-abonnement.

Het bedrijf wil naar eigen zeggen tijd nemen om het nieuwe ontwerp op punt te krijgen en zal daarom de komende maanden nieuwe versies van het dashboard uitrollen. Op basis van de gebruikersfeedback wil het in 2023 een definitief herontworpen dashboard uitrollen naar alle Xbox-gebruikers. Microsoft gaf hierover geen exacte datum mee.