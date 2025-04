Nieuwe PS5-revisie heeft kleiner moederbord en gewijzigd koelingsysteem

De nieuwste revisie van de PlayStation 5 heeft een kleiner moederbord, een gewijzigd koelsysteem en een ander ssd-uitbreidingsslot. Door deze aanpassingen is, naast het gewicht, ook het elektriciteitsverbruik afgenomen. Aan het uiterlijk van de PS5 is er niets veranderd.

YouTuber Austin Evans kon zijn hand leggen op de nieuwste revisie van de PlayStation 5 Digital Edition, versie 1200, die vorige maand opdook in Australië. Hij heeft het apparaat gedemonteerd en vergeleek de interne onderdelen met eerdere versies van de console, versies 1000 en 1100. Versie 1100 werd in 2021 geïntroduceerd en bevatte al een kleinere heatsink.

Uit de vergelijking blijkt dat het moederbord van de nieuwste revisie ongeveer 5 centimeter kleiner is geworden. Het moederbord krijgt daarnaast een nieuwe lay-out waarbij de interne cmos-accu nu gepositioneerd is onder de eveneens vernieuwde heatsink. Door deze gewijzigde lay-out is het volgens Evans moeilijker om die accu te verwijderen. De YouTuber stelt dat gebruikers hiervoor het hele apparaat zullen moeten demonteren.

De koeling van de console is ook gewijzigd. Er is een heatpipe bijgekomen op de achterkant van het moederbord, maar versie 1200 van de PS5 heeft in het algemeen een kleinere heatsink in vergelijking met eerdere versies. Het ssd-uitbreidingsslot is ook gewijzigd. Uit de beelden valt op te maken dat er in het slot nu een metalen plaatje huist waardoor hitte beter afgevoerd wordt. In voorgaande versies van de PS5 was daar een printplaat te zien.

Evans vergelijkt het gewicht en het elektriciteitsverbruik van de drie verschillende versies van de PlayStation 5 Digital Edition. Versie 1000 weegt volgens zijn bevindingen 3,817 kg en had een verbruik van 218W tijdens het draaien van de game Astro’s Playground. De eerste revisie van de PS5, model 1100, weegt 3,547 kg en verbruikte in dezelfde test gemiddeld ongeveer 229W. De nieuwste revisie, het 1200-model, weegt naar verluidt 3,302 kg en verbruikte 201W. De geluidsproductie zou bij alle versies nagenoeg hetzelfde zijn. Versie 1200 van de PlayStation 5 werd vorige maand al opgemerkt in Australië. Het is niet duidelijk wanneer deze PS5-revisie in andere delen van de wereld te koop zal zijn.