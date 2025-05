'Sony werkt aan nieuwe PlayStation 5 met losse diskdrive via USB-C'

Sony zou werken aan een nieuwe versie van de PlayStation 5 die een verwijderbare diskdrive heeft. Die zou worden aangesloten op de USB-C-poort die achter op de console zit. De drive zou ook los worden verkocht.

Dat meldt Insider Gaming op basis van anonieme bronnen. De nieuwe PS5 zou dezelfde hardware bevatten als de huidige console. Het grote verschil zit in het feit dat het apparaat een losse, verwijderbare diskdrive zou hebben. De PlayStation 5 is momenteel te koop in twee varianten, een met en een zonder zo'n drive. Sony zou nu een soort tussenweg maken.

Volgens de bronnen van Insider Gaming zou de drive met een USB-C-aansluiting aan de PS5 te koppelen zijn. Het zou gaan om een extra poort aan de achterkant van de console. De PS5 heeft momenteel al een USB-C-poort aan de voorkant.

Sony zou van plan zijn de diskdrive los te verkopen zodat gebruikers bij een kapot exemplaar geen heel nieuwe console hoeven te kopen. De drive zou ook gebundeld kunnen worden verkocht met de diskloze versie van de console. Dat zou kunnen betekenen dat de huidige versie met de geïntegreerde drive helemaal wordt uitgefaseerd. De nieuwe versie van de console zou in september volgend jaar uitkomen, zegt Insider Gaming. In het boekjaar 2023 zouden er 18,5 miljoen van de nieuwe modellen worden uitgebracht, tegenover 12 miljoen van de oudere, bestaande modellen.