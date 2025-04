Sony gaat woensdagnacht nieuwe games tonen tijdens State of Play-presentatie

Sony zendt woensdagnacht om 0.00 uur Nederlandse tijd een State of Play-presentatie uit. Daarin gaat het onder meer nieuwe games onthullen, die uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 of PSVR. Welke spellen dat zijn, is nog niet bekend.

De presentatie is live te volgen via het Twitch- en YouTube-kanaal van PlayStation. Naast de aankondiging van nieuwe games, belooft Sony ook 'updates van zijn Japanse partners' en nieuwe gameplaybeelden te laten zien. In totaal duurt de aankomende State of Play-uitzending twintig minuten. Het is mogelijk dat er gedurende de presentatie meer informatie wordt gegeven over de remaster van Crisis Core: Final Fantasy VII, dat deze winter verschijnt voor de PlayStation 4- en 5-, Xbox Series- en Xbox One-consoles, Steam en de Nintendo Switch. Van die game is namelijk nog geen specifieke releasedatum bekendgemaakt.

Een paar uur voor de presentatie van PlayStation vindt een Nintendo Direct-uitzending plaats. Deze is dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd te volgen en duurt veertig minuten. Er gaan geruchten dat Nintendo tijdens de presentatie de remasters van The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Legend of Zelda: The Wind Waker gaat onthullen.