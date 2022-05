Sony houdt donderdag State of Play-livestream met bijna 30 minuten aan trailers

Op donderdag 2 juni houdt Sony de volgende State of Play-presentatie. Er wordt 'bijna 30 minuten aan trailers' getoond tijdens de livestream, die om 23.59 uur Nederlandse tijd via Twitch en YouTube te volgen is.

Sony belooft 'onthullingen van third party-partners en een voorproefje van meerdere games die nu in ontwikkeling zijn voor PlayStation VR2'. Vrijdag maakte Sony al bekend dat er bij de release van de aankomende VR-headset tenminste twintig games beschikbaar moeten zijn. Het is nog niet bekend wanneer PSVR2 in de winkels verschijnt, al zouden trailers tijdens State of Play een indicatie kunnen geven.

Verder geeft Sony nog niets prijs over de games die tijdens het evenement getoond worden, al zijn er enkele titels die naar verwachting voorbij zullen komen. Square Enix en Annapurna Interactive zijn bijvoorbeeld betreffende third party-partners die respectievelijk aan Final Fantasy 16 en de uitgestelde kattengame Stray werken. Verder wordt er veel gespeculeerd over God of War Ragnarök; het vervolg op de gerenommeerde reboot uit 2018 heeft volgens PushSquare deze week een leeftijdsrating gekregen, wat duidt op een nabije releasedatum.