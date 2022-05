Sony brengt eind mei inear-LinkBuds S-oortjes uit met anc en gesloten ontwerp

Sony brengt later deze maand de LinkBuds S-oortjes uit: anc-oordoppen die een inearontwerp krijgen. De reguliere LinkBuds-oortjes hebben een ringvormig ontwerp waar geluid doorheen gelaten wordt. De LinkBuds S wegen elk 4,8 gram en zijn daarmee Sonys lichtste anc-oortjes.

De LinkBuds S-oortjes krijgen nieuwe 5mm-drivers en Sony's V1-processor. Deze processor verzorgt de noisecancelling en verbetert volgens de fabrikant de audiokwaliteit. De oordoppen ondersteunen daarnaast Sony's LDAC-codec, die muziek kan upscalen.

Hoewel de LinkBuds S in tegenstelling tot de reguliere LinkBuds een gesloten inearontwerp krijgen, kunnen LinkBuds S-gebruikers volgens Sony ook de buitenwereld horen tijdens gebruik. Deze functie heet bij Sony Adaptive Sound Control en past de geluiden die de oortjes doorlaten, aan 'op basis van waar de gebruiker is'. De oordoppen herkennen daarnaast wanneer de gebruiker in gesprek is en pauzeren dan de muziek, stelt Sony.

Door dat gesloten ontwerp hebben de LinkBuds S bovendien actieve ruisonderdrukking, waar de normale LinkBuds dit niet hebben. Sony claimt dat het zijn lichtste anc-koptelefoon is, met een gewicht van zo'n 4,8 gram per oortje. Beide oordopjes hebben microfoons voor anc en voor belgesprekken.

De oordopppen hebben een aanraakgevoelige sensor voor besturing en ondersteunen Googles Fast Pair-functie om snel verbinding te maken met Android-apparaten. De accu's van de oortjes kunnen met ruisonderdrukking aan zes uur mee, met de meegeleverde oplaadcase kunnen de oordoppen veertien uur langer mee. Vijf minuten laden in die case geeft een uur luistertijd, meldt Sony.

Sony's LinkBuds S-oortjes verschijnen in de kleuren wit, zwart en ecru. De oortjes zijn vanaf eind mei beschikbaar en kosten dan 'ongeveer' 200 euro.