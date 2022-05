Als we hier aandacht besteden aan draadloze hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, dan zijn het meestal de topmodellen die voorbijkomen, hoofdtelefoons waarvoor rustig 300 euro wordt gevraagd. Gelukkig is er een kleine kentering gaande op dat vlak. Steeds meer fabrikanten brengen ook modellen op de markt die lang niet zo duur zijn. Dat is uiteraard een prettige ontwikkeling, maar wat zijn dergelijke, relatief goedkope hoofdtelefoons waard? Hoe klinken ze en hoeveel geluid houden ze tegen? Vormen de goedkopere modellen een alternatief voor de dure varianten? Dit zijn de vragen die we in deze test proberen te beantwoorden.

We leggen negen hoofdtelefoons naast elkaar. Allemaal modellen die via bluetooth te verbinden zijn met een telefoon of laptop en allemaal modellen waarbij je van ruisonderdrukking, of noise cancelling, kunt genieten. Het zijn modellen van bekende fabrikanten als Sennheiser en Sony, maar ook van minder bekende leveranciers als Edifier, Rolfstone en Urbanista. De grote gemene deler is in dit geval dat ze ook allemaal betaalbaar zijn. We hebben gezocht naar modellen die op dit moment voor minder dan 150 euro te koop zijn bij de bekendste Nederlandse of Vlaamse winkelketens.

Geen metingen

Onlangs hebben we de testmethoden die we gebruiken voor behuizingen en cpu-koelers, uitgebreid. Omdat we in de nabije toekomst alleen maar meer audioapparatuur willen gaan testen, willen we ook onze testprocedure voor audio uitbreiden en professionaliseren. Daar is een directe aanleiding voor; de apparatuur die we tot nu toe gebruikt hebben, is defect. Voordat we nieuwe aanschaffen, willen we inventariseren hoe we willen gaan testen en wat we daarvoor nodig hebben. Om die reden vind je in deze test geen meetresultaten. Deze test is dus enkel gebaseerd op het geheel subjectieve oordeel dat we met onze oren gevormd hebben.

We hebben de verschillende hoofdtelefoons echter wel uitgebreid getest. We hebben alle modellen zowel met een telefoon als met een laptop verbonden, onze vaste set testmuziek beluisterd, gesprekken gevoerd en de ruisonderdrukking getest. Dat laatste uiteraard in de praktijk, zowel binnen als buiten, maar ook door wat praktijksituaties te simuleren. We hebben een opname van het geluid dat je hoort als je in een vliegtuig zit, op flink volume afgespeeld en een opname van een luidruchtige bar gebruikt, zodat we de ruisonderdrukking van de hoofdtelefoons onder dezelfde omstandigheden konden testen.