Drie gamingheadsets met headtracking

Fabrikanten van gamingheadsets proberen van alles om het geluid dat je hoort tijdens het spelen ruimtelijker te laten klinken, zodat je beter meekrijgt waar een bepaald geluid vandaan komt. De gebruikelijke oplossing is de weergave van 5.1 of zelfs 7.1 te simuleren, zodat het lijkt of je het geluid uit allerlei specifieke richtingen hoort aankomen. Dergelijk virtual surround-geluid werkt over het algemeen niet meer dan 'wel aardig' en haalt het niet bij de richtingsinformatie die je oppikt als je luistert naar een echte surround-opstelling.

Daarom wordt er gezocht naar andere oplossingen om toch goede richtingsinformatie uit de twee oorschelpen van een hoofdtelefoon te krijgen. Zo zijn er de laatste tijd wat gamingheadsets op de markt verschenen met headtracking, die je 3d-audio beloven. De Airpods Pro en Airpods Max hebben spatial audio en de Galaxy Buds Pro krijgen 3D Audio for videos. Deze optie lijkt ondanks zijn naam vooral geschikt voor gaming, en de eerste hoofdtelefoons met headtracking verschenen dan ook in dat segment. Van die gamingheadsets vergelijken we er drie. We leggen de Audeze Mobius, HyperX Cloud Orbit S en JBL Quantum One naast elkaar.

3d-audio

De eerste vraag die daarbij opdoemt is uiteraard: wat is 3d-audio, of 360 audio, zoals JBL het noemt? Bij alle drie de headsets wil het zeggen dat de richting waaruit je het geluid hoort wordt bepaald door middel van headtracking. Bij alle drie de modellen is een gyroscoop in de hoofdtelefoon ingebouwd waarmee de bewegingen van het hoofd worden gevolgd. Het effect daarvan is dat als je geluid van links hoort komen en vervolgens je hoofd die kant op draait, het geluid opeens recht van voren lijkt te komen.

We zijn inmiddels gewend aan het omgekeerde. Bij een traditionele hoofdtelefoon zou je het betreffende geluid nog steeds enkel in je linkeroor horen. Omdat je hoofd inmiddels gedraaid is komt het dan dus eigenlijk uit de verkeerde richting. Je kijkt inmiddels immers in de richting waar het geluid vandaan komt. Onze hersenen maken daar echter wat van, zodat we het zelden nog in de gaten hebben, maar eigenlijk klopt het niet. Bij deze drie hoofdtelefoons werkt dat anders. Hier wordt het geluid aangepast aan de richting waarin je kijkt.

In een poging het effect toch nog wat beter te omschrijven: met 3d-audio of 360 audio lijkt het of je hoofd in een kleine virtuele ruimte is geplaatst, met minuscule luidsprekers aan de wanden. Als je je hoofd draait, blijven de virtuele luidsprekers op hun plek hangen, waardoor je het geluid opeens uit een andere richting hoort komen. Dat is een heel verschil met traditionele hoofdtelefoons, waarbij het geluid met de beweging van je hoofd meedraait. Het idee is dat het in 3d veel meer lijkt of het geluid langs natuurlijke weg op je afkomt, dat het meer lijkt of je in de echte wereld rondloopt in plaats van een virtuele, waarbij het geluid dus ook op natuurlijke wijze tot je komt. Het zijn mooie woorden, maar werkt het ook?