Sony WH-1000XM3 vs. Bose NC700

Tot een klein jaar geleden waren er op de markt voor noisecancelling hoofdtelefoons twee onbetwiste leiders. Bose en Sony verdeelden de buit met hun QuietComfort 35 II en WH-1000XM2. Twee prima hoofdtelefoons, die echter ook alweer een paar jaar oud zijn. Het was dus tijd voor nieuwe, vooral omdat er op het vlak van noisecancelling nog wel wat winst te behalen viel. De twee oude modellen blokkeren heel wat achtergrondgeluid, maar juist op dit vlak schrijdt de techniek voort.

Beide marktleiders hebben inmiddels een nieuw model op de markt. Sony bracht voor de zomer al de WH-1000XM3 uit. Bose volgde na de zomer met een model dat voluit Noise Canceling Headphones 700 heet, maar hier verder als NC700 door het leven zal gaan. De WH-1000XM3 lijkt als twee druppels water op de XM2, maar Bose koos voor een opvallend nieuw uiterlijk. Officieel zit er weinig verschil in prijs tussen de twee. Sony biedt de WH-1000XM3 voor 380 euro aan, terwijl Bose een adviesprijs van 399 euro aanhoudt voor de NC700. In de praktijk is het verschil echter groter. De WH-1000XM3 is bij veel shops al voor minder dan 300 euro te koop, terwijl voor de NC700 vaak zo'n 350 euro betaald moet worden. Met de prijzen van beide wordt echter ook vaak gestunt, dus met wat zoeken, kun je ze ook voor minder vinden.

Verpakking

Voor dat geld krijg je in beide gevallen een hoofdtelefoon in een prima hoes. Daarin zijn bij allebei twee snoeren te vinden: een snoer om de hoofdtelefoon op te laden en een audiosnoer. Beide hoofdtelefoons hebben een usb-c-aansluiting en een 3,5mm-uitgang. De WH-1000XM3 kan worden ingeklapt en de NC700 niet, waardoor de hoes van de NC700 wat breder uitvalt. Het verschil is een centimeter in hoogte en breedte. Dat lijkt weinig, maar toch prefereren we het compacte ontwerp van Sony, vooral omdat een noisecancelling hoofdtelefoon typisch iets is voor een forens en dus vaak in een tas wordt gestopt. Compacter is dan prettiger.

Sony WH-1000XM3 Bose NC700 Gewicht 254 gr. 262 gr. Drup op oren 288 gr. 306 gr. Bluetooth 4.2 5.0 Codecs Sbc, aac, Ldac, aptX, aptX-HD Sbc, aac Accuduur 29 uur 20 uur Oplaadtijd 2,3 uur 2 uur Aansluiting Aansluiting: usb-c Aansluiting: usb-c

Wat gewicht betreft is er weinig verschil tussen de twee. De NC700 is met 262 gram zo'n 8 gram zwaarder dan de WH-1000XM3. De NC700 is daarmee wel een stuk zwaarder dan zijn voorganger; de QC35II woog net aan 200 gram. Het extra gewicht is vooral in de constructie van de NC700 gaan zitten. Waar de QC35II grotendeels van kunststof was, met enkel op de oorschelp wat metalen accenten, is de NC700 vrijwel geheel van metaal. Zowel de beugel als beide oorschelpen zijn vrijwel geheel van geborsteld aluminium. Gelukkig is de beugel aan de binnenzijde bekleed met een zeer zacht kunststof kussen. Op de oorschelpen zijn vergelijkbare, vrij dikke kussens te vinden. Dat in de beugel is prima, die rond de oorschelpen zijn fors uitgevallen. De kussens in de oorschelpen zijn vooral vrij breed, waardoor er weinig ruimte overblijft voor wat grotere oren. Beide hoofdtelefoons drukken vrijwel even zwaar op de oren, de WH-1000XM3 met 288 gram, de NC700 levert het equivalent van 306 gram.

De WH-1000XM3 zit beter. De zachte randen van de oorschelp zijn wat smaller, maar nog steeds zacht genoeg. Er is daardoor echter meer ruimte voor wat grotere oren. Ook de bekleding van de beugel is minder fors uitgevallen, maar ondersteunt precies op de juiste plek en voldoet dus prima. De WH-1000XM3 laat zich wat gemakkelijker verstellen dan de NC700, waarbij vooral het op en neer schuiven van de oorschelpen wat stroef gaat. Daar zit de strakke vormgeving het bedieningsgemak een beetje in de weg.

Opvallende vorm

De vormgeving van Bose is wat uitgesprokener, met de smalle uitlopers van de beugel. Vooral in de kleurschakeringen Luxe Silver en Soapstone valt de NC700 op. We geven de voorkeur aan de zwarte uitvoering, die wat minder in het oog springt. De WH-1000XM3 is er in zilver en zwart, en ook daarbij geven we de voorkeur aan de stemmig matzwarte uitvoering, die wat bescheiden koperkleurige accenten heeft. Wat vormgeving betreft kiezen we dus voor de WH-1000XM3, die minder opvalt, naar onze smaak prettiger zit door de iets ruimere oorschelpen en bovendien opvouwbaar is. Beide modellen drukken vrij stevig op het hoofd, de Bose nog net iets meer dan de Sony. Samen met het gewicht heeft dat tot gevolg dat beide minder prettig zitten dan de Bose QC35II, al speelt dat vooral als je de nieuwe modellen langer dan een half uur op hebt. Dat beide modellen wat meer druk uitoefenen, betekent echter ook dat ze uitstekend afsluiten, wat vooral de noisecancelling ten goede komt.