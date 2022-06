Sony's draadloze noisecancelling koptelefoon WH-1000XM4 kost 379 euro

Sony heeft de WH-1000XM4 getoond, de opvolger van de WH-1000XM3. De nieuwe draadloze noisecancelling koptelefoon heeft verbeterde noisecancelling en kan twee bluetooth-verbindingen tegelijk aangaan. De koptelefoon is later deze zomer verkrijgbaar.

De Sony WH-1000XM4 deelt veel specificaties met zijn voorganger, zo heeft het nieuwe model in elke schelp 40mm-drivers en een accuduur van maximaal 30 uur. Wel heeft het XM4-model een nieuwe bluetooth-audio-soc, waardoor de draadloze koptelefoon twee bluetooth-verbindingen tegelijk aan kan gaan. De gebruiker kan met een enkele tik op de koptelefoon wisselen tussen een van de twee verbonden bluetooth-apparaten. Als een van de twee verbonden apparaten een mobiele telefoon is waarnaar wordt gebeld, zal de koptelefoon automatisch overschakelen naar die telefoon.

Het nieuwe model heeft net als de voorganger de HD Noise Cancelling Processor QN1, al heeft Sony wel een nieuw algoritme gebruikt voor de WH-1000XM4. Daardoor kan de nieuwe koptelefoon volgens het techbedrijf in realtime de noisecancelling verwerken, wat buitengeluiden beter moet tegengaan. De noisecancelling van het nieuwe model moet ook geluiden in hogere en medium frequentiegebieden beter tegen kunnen gaan.

Om gecomprimeerde muziek beter te laten klinken, gebruikt Sony DSEE Extreme. Deze technologie is door Sony zelf ontworpen en kan volgens het bedrijf instrumenten en 'aparte elementen' van een nummer herkennen. Deze elementen worden dan door de koptelefoon hersteld naar hoe ze voor het comprimeren klonken.

De noisecancelling van de XM4 moet daarnaast in het dagelijks gebruik makkelijker werken, doordat de koptelefoon nu volgens Sony met Adaptive Sound Control zich beter aanpast aan de omstandigheden. Tijdens het reizen filtert de XM4 bijvoorbeeld meer achtergrondgeluid weg, om tijdens het wandelen weer meer geluid toe te laten. Op die manier weet de gebruiker volgens Sony beter wat er om hem of haar heen gebeurt. Via de Sony Headphones Connect App kunnen gebruikers ook zelf aangeven welke instellingen waar geactiveerd moeten worden. Voor de functie gebruikt de koptelefoon de Google Maps-api.

De XM4 krijgt tevens Speak-to-Chat, waarbij de koptelefoon de stem van de gebruiker kan herkennen en de muziek stopt en achtergrondgeluid toelaat als de gebruiker start met praten. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld een kop koffie bestellen, zonder de koptelefoon af te hoeven zetten, zegt Sony. Wanneer de gebruiker dertig seconden niks zegt, start de XM4 weer de muziek.

Om het volume te dempen en achtergrondgeluid toe te laten, kan de gebruiker zijn of haar rechterhand op de oorschelp plaatsen. Wanneer de gebruiker de hand weghaalt, gaat het volume weer omhoog. Dit zou handig zijn om kort iets te zeggen, of naar korte aankondigingen te luisteren. De XM4 weet daarnaast wanneer de koptelefoon van het hoofd wordt gehaald en kan dan de muziek pauzeren.

De Sony WH-1000XM4 heeft een accuduur van maximaal 30 uur en is met 10 minuten opladen, 5 uur draadloos te gebruiken. De koptelefoon is beschikbaar in zilver en zwart, kost 379 euro en is later deze zomer verkrijgbaar.