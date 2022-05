Sony brengt in februari twee speakers met 360-graden-audio uit

Sony heeft in het kader van de CES twee nieuwe speakers getoond met Sony's eigen 360 Reality Audio. De SRS-RA5000 en RA3000 zijn ontworpen om geluid in alle richtingen te sturen en hoeven daardoor niet in een hoek van een ruimte, naar binnen gericht, geplaatst te worden.

Beide modellen hebben twee audiokanalen voor stereogeluid, vertelt Sony. De RA5000 heeft drie speakers die omhoog gericht zijn om het geluid in die richting te projecteren, terwijl drie andere speakers de horizontale projectie op zich nemen. Tot slot is er ook een subwoofer aanwezig. De RA3000 doet het met een full range-speaker en twee passive radiators die de bass verzorgen. Een 'omnidirectionele verdeler' moet ervoor zorgen dat die enkele full range speaker in alle richtingen projecteert.

De speakers kunnen zichzelf kalibreren om op de positie waar ze staan een zo goed mogelijk geluid te produceren door de hele kamer heen. Opvallend is dat bij de duurdere RA5000 dit een proces is dat handmatig ingezet moet worden, maar de goedkopere RA3000 doet dit automatisch. Beide modellen doen wel aan volume normalization. Opvallend is verder ook dat alleen de RA3000 goed geschikt is voor bijvoorbeeld een badkamer doordat deze vochtresistent is.

Beide modellen ondersteunen ook Amazon Alexa en Google Assistant, maar hebben deze zelf niet aan boord; ze verbinden simpelweg met apparaten, zoals smartphones, die ze wel aan boord hebben. Daarnaast is er ondersteuning voor multi-room playback, Chromecast Audio en Spotify Connect. Ook bluetooth en wifi behoren tot de opties en de RA5000 heeft nfc voor pairing.

De speakers hebben Sony's zogenaamde 360 Reality Audio-technologie aan boord, waarmee audiobronnen verdeeld over een bolvormige ruimte worden, mits de dienst en het specifieke muzieknummer dat ondersteunen. Dat werkt met Deezer, nugs.net en Tidal, aldus een andere pagina.

Beide modellen zullen een zwarte uitvoering met koperkleurige accenten hebben en de RA3000 krijgt ook een lightgrijze variant met zilverkleurige accenten. Volgens de bekendmaking gaat de SRS-RA3000 rond de 300 euro kosten en de SRS-RA5000 zo'n 550 euro. Vanaf volgende maand moeten de speakers beschikbaar zijn.

Op volgorde: de RA3000 en de RA5000