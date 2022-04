Wie thuis of onderweg wordt getergd door lawaai, kan een koptelefoon opzetten om zich ervoor af te sluiten. Iedere willekeurige, gesloten koptelefoon biedt een bepaalde hoeveelheid passieve geluidsisolatie. Dat werkt misschien best goed om hogere tonen tegen te houden, maar veel minder goed tegen lage bromtonen, zoals het gezoem van een airconditioning of vliegtuigmotor. Active noise cancelling of actieve noisecancellation is dan de oplossing. Door middel van een serie microfoontjes in de oorschelpen vangt de koptelefoon het geluid op, waarbij de fase van het signaal vervolgens wordt omgekeerd. Dit exact tegengestelde signaal, het antigeluid, wordt vervolgens door de oorschelpen afgespeeld. De twee geluidsgolven schakelen elkaar als het ware uit en het nettoresultaat is minder geluid binnen in de oorschelpen.

Niet langer een jetsetfenomeen

Het principe van actieve noisecancellation klinkt simpel, maar in de praktijk brengt het grote technische uitdagingen met zich mee, zodat het lange tijd vooral een theoretische exercitie bleef. Pas in de jaren negentig verschenen de allereerste, peperdure noisecancelling koptelefoons voor professioneel gebruik op de markt. In het decennium daarna kwamen de eerste modellen voor consumenten beschikbaar. Bedoeld voor veelvliegers en nog altijd prijzig, kon je destijds met recht spreken van een jetsetfenomeen.

Nog altijd zijn noisecancelling koptelefoons duurder dan simpele oortjes zonder deze functie, waarbij een topmodel als de onlangs door Tweakers geteste Sony WH-1000XM4 voor bijna 400 euro over de toonbank gaat. In de afgelopen jaren bewees de Wet van Moore ook voor koptelefoons goede diensten. De groeiende populariteit van dit accessoire deed de rest. Zodoende kun je nu al voor veel minder dan 200 euro koptelefoons met actieve noisecancellation vinden. Dat maakt deze accessoires tegenwoordig meer dan ooit een bereikbare luxe.

Voor deze test hebben we acht over-ear, draadloze noisecancelling koptelefoons verzameld die nu te koop zijn voor een bedrag tussen de 80 en 160 euro. JBL en Sony doen elk mee met twee exemplaren, Fresh ’n Rebel, Philips en Sennheiser stuurden elk één koptelefoon. We hebben daarnaast een noisecancelling koptelefoon van het Chinese OneOdio besteld, om te kijken of de vaak nog goedkopere modellen uit het Verre Oosten een goed alternatief vormen voor die van westerse merken. Hoewel je hem ook in Europese webwinkels vindt, is hij minder breed verkrijgbaar dan de andere modellen. In de Pricewatch komt momenteel zelfs helemaal geen prijsvermelding tevoorschijn.