Sennheiser geeft Momentum 4 Wireless-koptelefoon accuduur van 60 uur

Sennheiser heeft de Momentum 4 Wireless gepresenteerd, de opvolger van de Momentum 3 Wireless. Het vierde model heeft een traditioneler ontwerp dan het retro-ontwerp van zijn voorganger. De nieuwe koptelefoon heeft daarnaast een ruim drie keer zo lange accuduur.

De Momentum 4 Wireless-koptelefoon heeft een 700mAh-accu waarmee volgens Sennheiser een accuduur van maximaal 60 uur mogelijk is als er bluetooth wordt gebruikt en de actieve noisecancelling aan staat. Het bedrijf zegt dit met een iPhone te hebben getest op het middelste volumeniveau.

De accuduur is een forse verdriedubbeling van de Momentum 3 Wireless, die nog een accuduur van maximaal 17 uur had. De nieuwe koptelefoon is bovendien sneller opgeladen. Bij de Momentum 3 Wireless duurt het drie uur voordat hij volledig is opgeladen; bij de nieuwe koptelefoon moet dit in zo'n twee uur klaar zijn. Met vijf minuten opladen moet de koptelefoon vier uur gebruikt kunnen worden. Opladen gaat via de USB-C-poort.

Sennheiser lijkt niet veel aan de luidsprekers te hebben veranderd; het bedrijf spreekt nog steeds over 42mm-drivers. De koptelefoon heeft onder meer een Transparency Mode om met een druk op een knop geluid van buiten de koptelefoon binnen te laten, en een nieuwe Sound Personalization-functie. Laatstgenoemde analyseert volgens Sennheiser de luistervoorkeuren van de gebruiker en past 'de luisterervaring' hierop aan. De koptelefoon herkent ook wanneer deze wordt afgezet en pauzeert dan de muziek.

Beide schelpen hebben twee microfoons, die onder meer voor telefoongesprekken en stemassistenten gebruikt kunnen worden. Met deze vier microfoons kan de hoofdtelefoon windruis onderdrukken, schrijft de fabrikant. Die microfoons kunnen ook worden gebruikt om de koptelefoon te bedienen, evenals een touchpad aan de zijkant.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless ondersteunt Bluetooth 5.2 en is vanaf 23 augustus te koop in wit en zwart. De adviesprijs bedraagt 349,90 euro.