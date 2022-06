Sennheiser zoekt partner voor consumentenaudio-tak en staat open voor verkoop

Sennheiser wil zich richten op de zakelijke markt en zoekt daarom een partner voor de consumententak van het bedrijf. De eigenaars sluiten niet uit de gehele consumententak te verkopen. Gesprekken met mogelijke partners beginnen binnenkort.

Het Duitse bedrijf zegt dat het groei ziet in alle Sennheiser-markten, ook de consumentenmarkt. Tegelijkertijd wil het bedrijf, vermoedelijk vanwege beperkte middelen, zich alleen focussen op de drie zakelijke takken Pro Audio, Business Communications en Neumann. Daarom zoekt het nu een 'sterke' partner die wil investeren in de consumententak.

Sennheiser ziet vooral de koptelefoon- en soundbarmarkt als markten waarin het bedrijf kan groeien. Voornamelijk in de markt voor draadloze koptelefoons ziet het bedrijf veel potentie. Sennheiser wil daarom haar zichtbaarheid in die markt vergroten, om zo duurzame groei te kunnen zien.

Tegen Handelsblatt geven de twee eigenaren van Sennheiser aan een eventuele verkoop van de consumententak ook te overwegen. "We gaan alles open benaderen, we zullen zien wie bij ons het beste past en dan zullen we een beslissing nemen. Het is voor ons belangrijk dat alle bedrijfstakken sterker uit deze herschikking komen."

Sennheiser heeft nu 2800 medewerkers, in 2019 was de consumententak met 393 miljoen euro goed voor 52 procent van Sennheisers omzet. In de markt voor koptelefoons stond Sennheiser vorig jaar op de zesde plaats, schrijft Handelsblatt op basis van een marktonderzoeker.