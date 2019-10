Sennheiser brengt draadloze GSP 370-gameheadset uit voor 199 euro

Sennheiser heeft de GSP 370 gepresenteerd. Dit is een op gamers gerichte draadloze headset die volgens de fabrikant tot honderd uur mee moet gaan op een acculading en een adviesprijs van 199 euro krijgt.

Sennheiser zegt dat de GSP 370 een draadloze low-latency-verbinding heeft en dat de usb-dongle compatibel is met de pc, Mac en de PlayStation 4. Met de geïntegreerde accu moet de headset tot honderd uur meegaan en de voor het opladen benodigde micro-usb-kabel, die een lengte van 1,5m heeft, wordt meegeleverd. Tijdens het opladen is de GSP 370 ook te gebruiken.

De GSP 370 is een over-ear-koptelefoon waarbij de oorschelpen van traagschuim zijn voorzien. De binnenkant van de hoofdband is voorzien van een gesplitste voering. De oorschelpen zijn via balhoofdscharnieren aan de band bevestigd, wat volgens Sennheiser ertoe leidt dat de oorschelpen zich automatisch aan de vorm van het hoofd van de gebruiker aanpassen.

De headset is voorzien van een omgevingsgeluidonderdrukkende microfoon, die uit te schakelen is door de microfoonarm omhoog te klappen. Het geluid kan worden aangepaste met het volumewiel op de de rechteroorschelp. De GSP 370 is beschikbaar via onder meer de Sennheiser-webwinkel voor een adviesprijs van 199 euro.