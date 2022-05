EPOS en Sennheiser brengen externe GSX 300-geluidskaart uit voor 79 euro

EPOS, een fabrikant van audioproducten, heeft zijn GSX 300-geluidskaart uitgebracht. Deze externe geluidskaart is geproduceerd in samenwerking met Sennheiser en is gericht op gamers. De GSX 300 heeft een adviesprijs van 79 euro en is sinds deze week beschikbaar.

EPOS kondigt de GSX 300 aan in een blogpost. De geluidskaart ondersteunt maximaal 96KHz/24-bit-audio. De achterkant van de GSX 300 bevat twee 3,5mm-jacks; een voor een koptelefoon en een voor een microfoon. Die laatste biedt geïntegreerde geluidsonderdrukking en een noise-gate, waarmee de microfoon wordt uitgeschakeld wanneer er niet in wordt gesproken. De voorkant beschikt over een volumeknop, die wordt gesynchroniseerd met het volume van Windows 10. Het apparaat heeft ook een programmeerbare knop, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om tussen audio-profielen te wisselen.

De geluidskaart wordt via een micro-usb-kabel aangesloten. De geluidskaart is bedoeld voor gebruik met een pc, maar volgens Epos werkt het apparaat bijvoorbeeld ook op consoles. Op consoles ontbreekt de bijbehorende software van EPOS echter, waardoor functies als virtueel 7.1-geluid niet werken. Dergelijke 7.1-processing op een pc verlaagt de audiokwaliteit daarnaast naar 48KHz/16-bit, zo meldt het bedrijf in een FAQ. EPOS schrijft dat het bedrijf aan een softwarematige upgrade werkt die virtuele 7.1-audio op hogere 'resolutie' mogelijk moet maken.

In de specificaties wordt verder aangegeven dat de geluidskaart geschikt is voor koptelefoons met een impedantie van 25 tot 75 ohm. In de FAQ schrijft EPOS echter dat koptelefoons met een weerstand van meer dan 50 ohm 'invloed zullen hebben' op het volume van de audio. De GSX 300 heeft afmetingen van 168x144x57mm en weegt 160 gram. De meegeleverde micro-usb-kabel is 1,2 meter lang. EPOS en Sennheiser leveren de externe geluidskaart in twee kleuren; zwart en wit.