Sennheiser introduceert draadloze over-ear-koptelefoons en in-ear-oordopjes

Sennheiser heeft op de CES twee draadloze over-ear-koptelefoons gepresenteerd, waarvan er een beschikt over noisecancelling. Daarnaast heeft het Duitse bedrijf twee nieuwe in-ear-oordopjes geïntroduceerd.

De HD 450BT en HD 350BT zijn draadloze bluetooth-koptelefoons die volgens Sennheiser voortborduren op hun voorgangers, de HD 4.40BT en HD 4.50BTNC. De twee nieuwe modellen ondersteunen bluetooth 5.0 en codecs als aac, AptX en AptX Low latency. Verder kunnen ze tegelijkertijd aan meerdere apparaten worden gekoppeld, hebben ze een opgegeven accuduur van 30 uur en kunnen ze worden opgeladen via een usb-c-aansluiting. Beide modellen hebben een knop om Siri of Google Assistant te gebruiken, waarbij alleen de HD 450BT de beschikking over noisecancelling heeft. Dit model kan ook via een kabel worden aangesloten. De twee koptelefoons, die in een witte en zwarte editie uitkomen, kunnen via de Sennheiser Smart Control-app ingesteld worden. De HD 350BT kost 99 euro en is vanaf halverwege deze maand beschikbaar, terwijl de HD 450BT een adviesprijs van 179 euro krijgt en vanaf halverwege februari leverbaar is.

Daarnaast introduceert Sennheiser twee in-ear-oordopjes, de CX 350BT en CX 150BT. Van deze oortjes ondersteunt alleen de CX 350BT de aac-, AptX- en AptX Low latency-codec, terwijl beide modellen bluetooth 5.0 ondersteunen en tegelijk met meerdere apparaten zijn te koppelen. Actieve noisecancelling ontbreekt bij deze modellen, al meldt de fabrikant dat er eartips in vier verschillende formaten worden meegeleverd, zodat een goede pasvorm mogelijk moet zijn, waarbij omgevingslawaai zou worden afgeschermd. Sennheiser zegt dat de oordopjes een accuduur van tien uur hebben en ze zijn via usb-c op te laden. Het CX 350BT-model biedt een aparte knop voor Siri of Google Assistant en ook bij deze producten is de Sennheiser Smart Control-app te gebruiken om de instellingen te personaliseren. De CX 150BT is verkrijgbaar in een zwarte uitvoering voor 69 euro, en komt vanaf volgende maand ook beschikbaar in een witte editie. De CX 350BT is ook vanaf februari te verkrijgen in beide 'kleuren', voor een prijs van 99 euro.