Diesel kondigt Wear OS-smartwatch met Snapdragon 3100 aan

Diesel heeft de Diesel On Fadelite-smartwatch aangekondigd. De basis van de wearable is de Qualcomm Snapdragon Wear 3100 en het apparaat draait op Wear OS van Google. De prijs bedraagt 279 euro.

Met zijn case van 46mm is de Fadelite een fractie smaller dan de vorig jaar in de herfst aangekondigde Axial van Diesel. De smartwatch heeft een rond scherm met een ring die draaibaar is om door menu's te scrollen. Aan de zijkant zit een crown voor verdere bediening en ook is er een knop voor 'terug' en het openen van de app-lijst. De smartwatch biedt onder andere ondersteuning voor gps, het meten van de hartslag en snelladen.

Diesel levert de Fadelite in combinatie met vier semi-transparante bandjes van verschillende kleuren: rood, zwart en blauw. Ook is er een volledig transparant bandje met case met iriserend effect. De wearable van het dochtermerk van Fossil verschijnt in maart dit jaar voor 279 euro.