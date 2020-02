Oppo toont teaser van rechthoekige smartwatch met gebogen schermranden

Oppo heeft een afbeelding online gezet van zijn komende smartwatch. Daaruit is op te maken dat het gaat om een rechthoekig model met een scherm dat gebogen randen heeft. Het is nog niet duidelijk wanneer Oppo zijn horloge officieel aankondigt.

De render van de Oppo Watch is op Twitter gezet door Brian Shen, een marketingtopman van het Chinese bedrijf. Het uiterlijk van het horloge heeft veel weg van de Apple Watch. Eerder verscheen er een render op Weibo waarop twee knoppen aan de zijkant zijn te zien. Op de nieuwe teaserafbeelding zijn die knoppen niet te zien, maar door de helderheid flink op te hogen zijn die knoppen wel te ontwaren.

Volgens Shen krijgt het horloge een gebogen scherm met '3d glas'. De gebogen schermranden wijzen op het gebruik van een oledpaneel. Verdere details over het horloge zijn nog niet bekend. Vermoedelijk had Oppo zijn smartwatch willen aankondigen op zijn persconferentie voorafgaande aan het Mobile World Congress. Die beurs is afgelast uit vrees voor de verspreiding van coronavirus nCov-2019 en ook de meeste evenementen van fabrikanten rondom de beurs gaan niet door.

Teaserafbeelding van Oppo Watch (boven) en eerder op Weibo verschenen render (onder)