Apples omzet van Watch- en AirPods-divisie is hoger dan die uit de Mac

Apple heeft in het laatste kwartaal van 2019 meer omzet uit de divisie voor de Apple Watch en de AirPods gehaald dan uit Mac-verkopen. De omzet uit iPhone-verkopen steeg flink, die uit de Mac en de iPad daalde.

Er zijn inmiddels meer dan 1,5 miljard Apple-producten actief, zo maakte ceo Tim Cook bekend tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers. De hoeveelheid geleverde apparaten per categorie wordt niet meer bekendgemaakt door Apple, maar wel de omzet uit de verschillende divisies. Daaruit blijkt dat de omzet uit 'Wearables, Home & Accessoires' 10 miljard dollar bedroeg, waarmee die de omzet van de Mac-leveringen, 7,16 miljard dollar, oversteeg. Onder 'Wearables, Home & Accessoires' schaart Apple onder andere de Watch, HomePod en AirPods. Tegenover Reuters meldt Cook dat Apple in het vierde kwartaal van 2019 niet genoeg Apple Watch Series 3-smartwatches en AirPods kon produceren om aan de vraag te voldoen.

Apples omzet uit iPhones steeg met 7,6 procent tot 56 miljard dollar. Dat was daarmee wat omzet betreft het op een na beste kwartaal voor de iPhone tot nu toe. Alleen twee jaar geleden, eveneens in het vierde kwartaal, lag de omzet uit iPhones hoger. Ook de omzet uit diensten steeg sterk, met 17 procent tot 12,7 miljard dollar. Met de Mac en de iPad ging het minder; die omzetten daalden met respectievelijk 3 en 11 procent. De totale omzet uit het vierde kwartaal van 2019, wat het eerste fiscale kwartaal van 2020 in Apples boekjaar is, steeg met 9 procent tot 91,9 miljard dollar.