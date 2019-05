Apples omzet uit geleverde iPhones daalt met 17 procent

Apple heeft in de eerste drie maanden van 2019 iets meer dan 31 miljard dollar omzet behaald uit de leveringen van iPhones. Dat komt neer op een daling van 17 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Deze gedaalde omzet uit de leveringen van iPhones duidt erop dat er minder iPhones zijn verkocht dan in het eerste kwartaal van 2018, al is dat niet met zekerheid te zeggen, omdat Apple in november vorig jaar aangaf geen specifieke cijfers meer te publiceren over de leveringen van de verschillende productcategorieën.

Waar het bij de iPhones minder goed ging, genereerde het bedrijf flink meer omzet uit diensten. Daar schaart Apple bijvoorbeeld zijn muziekstreamingdienst en de verkopen uit de iTunes Store onder. In de komende kwartalen zullen daar ook inkomsten uit de eigen streamingdienst Apple TV+ bij komen. De omzet uit diensten kwam uit op 11,5 miljard dollar, het beste kwartaalresultaat ooit en een stijging van zestien procent.

Apple deed het ook relatief goed op het vlak van de leveringen van iPads. Daar werd met 4,9 miljard dollar 22 procent meer omzet uit gehaald. De grootste groei maakte de categorie wearables en accessoires door; dit onderdeel was goed voor een omzet van 5,1 miljard dollar, wat neerkomt op een stijging van dertig procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal uit 2018.

In totaal behaalde Apple in de afgelopen drie eerste maanden van dit jaar een kwartaalomzet van 58 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van vijf procent. In het vorige kwartaal was bij de omzet overigens ook al een daling te zien. De winst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 11,6 miljard dollar, een daling van vijftien procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers heeft Apple-ceo Tim Cook aangegeven dat het transactievolume van Apple Pay is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. De dienst is nu beschikbaar in dertig landen en dat aantal moet aan het einde van het jaar uitkomen op veertig, al werden daar geen details over gegeven. Daarmee is het nog onbekend over de betaaldienst ook zijn weg zal vinden naar Nederland.