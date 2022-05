Apple behaalt recordomzet dankzij goede verkopen van iPhone 12-telefoons

Apple heeft de kwartaalcijfers van het huidige fiscale eerste kwartaal gepubliceerd. Het bedrijf behaalde een recordomzet van meer dan 100 miljard dollar. Daar hebben vooral de inkomsten uit de verkoop van de iPhone 12-telefoons aan bijgedragen.

Apple schrijft dat het in totaal een omzet van 111,4 miljard dollar behaalde, of omgerekend 92,1 miljard euro, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen kwam de omzet nog uit op 91,8 miljard dollar, of zo'n 76 miljard euro. Ook het netto-inkomen steeg, van 22,2 miljard dollar een jaar geleden naar 28,8 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

De grootste groeimotor in het afgelopen kwartaal waren duidelijk de iPhones. In de laatste drie maanden van 2019 kwam de omzet uit de leveringen van iPhones uit op bijna 56 miljard dollar, terwijl er in dezelfde periode een jaar later een omzet werd behaald van 65,6 miljard dollar. Dat is een stijging van zo'n 17 procent.

Inmiddels zijn er meer dan een miljard actieve iPhones, zegt ceo Tim Cook in een mondelinge toelichting aan Reuters. Dat aantal zat in 2019 nog op 900 miljoen. Cook lichtte toe dat vooral China een belangrijke groeimotor was, waar de omzet uit de verkopen van iPhones met 57 procent steeg, naar 21,3 miljard dollar. Er waren relatief veel iPhone-gebruikers in China die met de komst van de verschillende iPhone 12-modellen een reden zagen om te upgraden, aldus de ceo. Hij gaf ook aan dat het totale aantal Apple-apparaten dat nu in gebruik is op 1,65 miljard zit.

Het bedrijf uit Cupertino introduceerde zijn iPhone 12-modellen halverwege oktober 2020. De iPhone 12 en 12 Pro zijn kort daarna in de verkoop gegaan en iPhone 12 mini en 12 Pro Max kwamen vanaf 13 november beschikbaar. De inkomsten uit de verkopen van deze relatief nieuwe telefoons konden nog niet worden meegenomen in de financiële cijfers van het toenmalige fiscale vierde kwartaal, waar Apple eind oktober vorig jaar over rapporteerde. In dat kwartaal daalde de omzet uit iPhones nog fors, van 33,36 miljard dollar in 2019 naar 26,44 miljard dollar in 2020.

Ook alle andere categorieën lieten een groei zien op het vlak van de omzet uit de leveringen. Apples Mac-kwartaalomzet steeg van 7,2 miljard dollar naar 8,7 miljard dollar, maar vooral de inkomsten uit de verkoop van iPads sprong eruit: de omzet was een jaar geleden nog bijna 6 miljard dollar, terwijl dat nu uitkwam op 8,4 miljard dollar, een stijging van zo'n 41 procent. Apple deed ook goede zaken met de categorie Wearables, Home and Accessories, waar de omzet van 10 miljard dollar naar bijna 13 miljard dollar groeide. Tot slot groeide de omzet uit de verkoop van diensten met bijna 24 procent naar 15,8 miljard dollar.