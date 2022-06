Apple vraagt ontwikkelaarsversie Mac mini met Arm-soc terug

Apple heeft ontwikkelaars gemaild met de vraag de Mac mini met de op Arm gebaseerde A12Z-soc terug te sturen. De fabrikant verspreidde het apparaat vorig jaar zomer, zodat ontwikkelaars hun apps alvast konden klaarmaken voor de Macs met M1-soc die eind vorig jaar uitkwamen.

Het terugvragen komt niet als een verrassing, want het was al die tijd bekend dat het ging om een apparaat dat ontwikkelaars te leen hadden, meldt 9to5 Mac. Omdat de A12Z afwijkt van de uiteindelijk gebruikte M1-soc, lijkt het niet in de planning te liggen om de DTK, Developer Transition Kit, te ondersteunen met beveiligingsupdates en versie-upgrades.

Ontwikkelaars betaalden 500 dollar om toegang te krijgen tot de Mac mini met A12Z vorig jaar zomer. Dat geld krijgen ze niet terug, want dat was geen onderdeel van de afspraak. Wel biedt de fabrikant een code aan om 200 dollar korting te krijgen op een Mac met M1-soc, zoals een nieuwe Mac mini, MacBook Air of MacBook Pro.

Apple kondigde in juni vorig jaar aan dat ontwikkelaars aan de slag konden met de Mac mini met A12Z. Dat is een variant op de soc uit de iPad Pro van 2018. De uiteindelijke M1 die in de nieuwe hardware zit, is veel krachtiger. Door de Mac mini met A12Z alvast beschikbaar te stellen, konden ontwikkelaars apps klaar hebben op het moment dat de hardware met M1 zou verschijnen.