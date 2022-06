Gerucht: Kia en Apple willen samen 100.000 auto's per jaar gaan maken

Kia en Apple willen samen vanaf ongeveer 2024 zo'n 100.000 auto's per jaar gaan maken, meldt een Zuid-Koreaanse krant. De fabriek zou staan in de Amerikaanse staat Georgia. Het gaat om een auto die onder de naam van Apple uitkomt en niet onder de naam van Kia.

Beide bedrijven zouden het contract over twee weken gaan tekenen, meldt DongA. Kia is een dochteronderneming van Hyundai. Dat bedrijf zei vorige maand al in gesprek te zijn met Apple over een samenwerking, maar trok daarna het statement in.

De productie in Georgia begint met 100.000 exemplaren per jaar en kan later uitgroeien tot 400.000 exemplaren. Om de faciliteiten mogelijk te maken, zou Apple rond 4 biljoen Koreaanse won investeren in de samenwerking. Dat komt neer op omgerekend momenteel ongeveer 2,9 miljard euro.

Apple bevestigde enkele jaren geleden al te werken aan software voor autonome auto's. Met de samenwerking zou het bedrijf dus ook de hardware willen maken. Het zou volgens eerdere geruchten gaan om een elektrische, autonome auto. Volgens CNBC is de auto vooral gericht op toepassingen als maaltijd- en pakketbezorging, zaken die op termijn geen chauffeur nodig zouden hebben. Apple en Kia hebben niet gereageerd op het gerucht.