Nissan zegt niet in gesprek te zijn met Apple over productie auto

Nissan zegt niet in gesprek te zijn met Apple over de productie van een auto. Volgens zakenkrant The Financial Times zijn die gesprekken er wel geweest, maar praten beide bedrijven nu niet meer. Apple wil een samenwerking aangaan met een autofabrikant om een auto te laten maken.

Nissan ontkent in een statement tegen Reuters dat het nu in gesprek is met Apple. Het statement laat de mogelijkheid open dat die gesprekken er wel zijn geweest en in de toekomst zullen plaatsvinden. Volgens The Financial Times hebben Apple en Nissan afgelopen maanden gepraat over een deal.

Autofabrikanten zijn volgens de zakenkrant niet happig op samenwerken met Apple, omdat het technologiebedrijf het ontwerp en de software regelt, terwijl ook de merknaam van Apple erop komt te staan. Ze zijn daardoor bang te veranderen in de 'Foxconn van de auto-industrie."

Vermoedelijk wil Apple bij de productie van de eigen auto samenwerken met een grote autofabrikant, om zo snel productie te kunnen opschalen als het nodig is en te profiteren van de expertise. Eerder hebben Hyundai en Kia gepraat met het bedrijf, maar die bedrijven zeiden vorige week ook niet in gesprek te zijn met Apple. De geruchten over een 'Apple Car' gaan al jaren.