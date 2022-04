Analist: Apple is gestopt met ontwikkeling nieuwe HomePod-modellen

Apple heeft de ontwikkeling van nieuwe HomePod-modellen tijdelijk gestaakt, zo claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Apple bracht dit najaar nog een HomePod mini uit, maar die zou minder succesvol zijn dan gehoopt.

Het gaat voorlopig om een tijdelijke stop van de ontwikkeling, meldt MacRumors op basis van een rapport van Kuo. De HomePod kwam meer dan 2,5 jaar geleden uit, terwijl de HomePod mini dit najaar verscheen. De vraag naar de producten zou lager zijn dan verwacht en Kuo concludeert daarom dat het Apple niet is gelukt om succesvol de markt voor slimme speakers te betreden.

Onder meer Amazon en Google zitten wel in die markt. Amazon doet dat met zijn Echo-modellen, terwijl Google eerst zijn Home-speakers had, terwijl dat nu Nest Audio-producten zijn. Daarnaast zijn er veel andere merken die speakers voorzien van Amazons digitale assistent Alexa of Googles variant Assistant. Analistenbureau Canalys becijferde in oktober dat Apple in 2020 rond twee miljoen geleverde HomePods zou uitkomen. Dat is een fractie van de leveringen van speakers met Alexa of Assistant.

Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. Kuo merkt verder op dat de Apple Car, de elektrische zelfrijdende auto die het bedrijf in ontwikkeling heeft, wel eens later op de markt kan komen dan eerder gedacht. Reuters claimde eerder dat Apple de auto in 2024 wil uitbrengen, maar volgens Kuo is een release tussen 2025 en 2028 realistischer.