Hyundai zegt dat Apple praat met diverse automakers, trekt daarna statement in

Apple is volgens Hyundai met diverse autofabrikanten in gesprek over een samenwerking om elektrische modellen te produceren. De Zuid-Koreaanse automaker heeft het statement inmiddels weer ingetrokken.

De gesprekken lopen met 'diverse wereldwijde autofabrikanten', zo liet Hyundai weten in een statement na een verhaal van Korea Economic Daily, een van de grootste kranten van Zuid-Korea. Apple zou willen samenwerken met de fabrikanten om in de toekomst een eigen elektrische auto te produceren, iets waarover een paar weken geleden ook al een gerucht ging.

Hyundai heeft dat statement nu twee keer gewijzigd, meldt Bloomberg. Na de eerste wijziging stond er alleen dat Hyundai in gesprek was met Apple over de samenwerking en liet het bedrijf de andere bedrijven weg. Even later kwam een derde versie van het statement, waarin alleen nog stond dat Hyundai met andere bedrijven praat over het samen maken van elektrische auto's, zonder namen te noemen.

Apple heeft niet gereageerd op de bevestiging van Hyundai. Het terugtrekken van het statement van Hyundai kan te maken hebben met de vertrouwelijkheid van de gesprekken tussen Apple en de fabrikanten: Apple stelt veel prijs op geheimhouding en stelt contracten op om die bij partners te waarborgen. Volgens Bloomberg kan het vijf tot zeven jaar duren voor de auto op de markt komt.