Acer introduceert 4k-144Hz-monitor met HDMI 2.1 en 1440p-scherm met 275Hz-paneel

Acer introduceert drie nieuwe monitoren met hoge refreshrates. Het gaat om twee 4k-modellen met een verversingssnelheid van 144Hz, waarvan er een op consoles is gericht met HDMI 2.1-ondersteuning. Ook komt er een 1440p-model met een 275Hz-paneel.

De Predator XB273U NX is een 27" 1440p-monitor die is over te klokken naar een verversingssnelheid van 275Hz en een opgegeven grijs-naar-grijs-responstijd van 0,5ms heeft. Het betreft een monitor met een ips-paneel dat 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven. Nvidia G-Sync wordt ondersteund en dat geldt ook voor NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Dat is de naam voor een set van technieken die voor snelle responstijden moet zorgen. Volgens Acer is de XB273U NX 'hdr-capabel', maar een nadere toelichting zoals een opgave van de maximale helderheid of nadere duidelijkheid over een mogelijke certificering via het VESA DisplayHDR-label ontbreekt.

Verder komt Acer met de Predator XB323QK NV, een 31,5" 4k-monitor met een verversingssnelheid van 144Hz en Nvidia G-Sync-ondersteuning. Het gaat wederom om een ips-paneel. Dit model bevat het VESA DisplayHDR 400-label, waarmee een maximale helderheid van 400cd/m² mogelijk is. Het is een monitor die aan de minimale eisen voldoet om een enigszins acceptabele hdr-weergave mogelijk te maken. Verder kan de XB323QK NV 90 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en is er ondersteuning voor Acer VisionCare 4.0. Dat laatste is de marketingterm die Acer gebruikt voor een aantal technieken die moeten helpen om de ogen van de gebruikers te beschermen tijdens langere gamesessies of -toernooien.

Tot slot is er de Acer Nitro XV282K KV. Ook dit is een 4k-monitor met een ips-paneel, met als meest in het oog springende kenmerk de ondersteuning van HDMI 2.1, waarmee de monitor inspeelt op de mogelijkheid van de PlayStation 5 en de Xbox Series X om 4k-beelden met 120fps te kunnen weergeven. Ook is Variable Refresh Rate daarbij mogelijk, al wordt dat nog niet door de PS5 ondersteund. Het 144Hz-scherm ondersteunt FreeSync Premium, heeft een responstijd van 1ms en ondersteunt 'Acer HDR 400'. Dat laatste betekent wellicht net als bij de Predator XB323QK NV een beperkte vorm van hdr waarbij de maximale helderheid geen al te hoge waarden haalt en het backlight er ook niet heel geschikt voor is. Dit zou opvallend zijn, omdat bij eerdere berichtgeving nog werd uitgegaan van redelijke hdr-capaciteiten in de vorm van de aanwezigheid van een DisplayHDR 600-label en een helderheid van 550cd/m², maar die elementen worden nu niet genoemd door Acer. De Nitro XV282K KV heeft verder VisionCare 3.0 en kan 90 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

De drie monitoren komen in mei beschikbaar in Europa. Het 1440p-model kost minimaal 1179 euro, de Predator XB323QK NV 1199 euro en de Acer Nitro XV282K KV krijgt een prijskaartje dat begint bij 949 euro.