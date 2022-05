Acer kondigt 24,5"-gamemonitor met 360Hz-paneel aan

Acer kondigt een 24,5"-monitor met een 360Hz-paneel aan. Daarmee is het de derde fabrikant die zo'n scherm aankondigt. Asus deed dat al begin dit jaar en Alienware volgde later. Wanneer de 360Hz-schermen daadwerkelijk uitkomen, is nog niet bekend.

Acer stopt het 360Hz-paneel in zijn Predator X25-monitor. Het gaat om een 24,5"-monitor met een resolutie van 1920x1080 pixels en een G-Sync-module. De monitor krijgt een sensor die het omgevingslicht meet, en daar de helderheid en kleurtemperatuur op aanpast. Het scherm staat op een verstelbare voet en is ook negentig graden te kantelen.

Meer details zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk is het scherm gebaseerd op hetzelfde paneel als de Asus ROG Swift 360Hz-monitor, die in januari op de CES werd gedemonstreerd, en de Alienware AW2521H, die Dell in mei aankondigde. Dat zijn allemaal 24,5"-monitoren met een 360Hz-paneel en G-Sync. Vermoedelijk gebruiken de fabrikanten allemaal hetzelfde paneel; Acer, Asus en Dell maken zelf geen panelen. Fabrikanten van lcd's hebben zelf nog geen informatie over 360Hz-panelen naar buiten gebracht. Dell zegt dat het om een ips-paneel gaat.

Wanneer de Predator X25 op de markt komt en wat het 360Hz-scherm van Acer gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. Ook Asus en Dell hebben nog geen details gegeven over de prijs en beschikbaarheid van hun 360Hz-monitor.

Acer Predator X25

Acer kondigt ook de Predator XB3-serie van monitoren aan. Daarin verschijnen monitoren van 31,5", 27" en 24,5". De schermen zijn compatibel met G-Sync, hebben een verversingssnelheid tot 240Hz, gtg-responstijd van 0,5ms een 4k-resolutie. Dat geldt vermoedelijk alleen voor het hoogst gepositioneerde model. Acer heeft nog geen afzonderlijke specificaties bekendgemaakt. Het goedkoopste model in de XB3-serie kost 439 euro en verschijnt in augustus.