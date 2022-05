Samengevat Voor 850 euro biedt Acer een soort 16"-Ultrabook aan. Het is met 1645 gram een relatief lichte laptop die van een 35W Intel-processor is voorzien. Daarmee is de Swift vlotter dan de meeste Intel-chips in Ultrabooks met een 15W-tdp. Er zijn echter AMD-laptops die een stuk vlotter zijn, en dat geldt voor meer onderdelen in de Swift 3. Het scherm en de accuduur zijn niet slecht, maar ook niet bijzonder en de laptop onderscheidt zich ook niet door bijvoorbeeld ruime upgrademogelijkheden. Het relatief lage gewicht met de tdp maakt deze laptop onderscheidend, maar we vragen ons af of dat genoeg is om kopers te trekken. Pluspunten Relatief laag gewicht

35W-Intel-processor Minpunten Krap numeriek toetsenblok

Luidsprekers zijn vrij zwak

Geen kaartlezer Getest Acer Swift 3 SF316-51-51BS Prijs bij publicatie: € 850,- Vanaf € 749,- Vergelijk prijzen

Het is je misschien nooit opgevallen, maar laptops met een 'onzuinige' processor zónder externe videokaart, zijn zeldzaam. Een snelle processor, daar hoort een snelle videokaart bij, lijkt men te denken. Laptops met een snelle processor zijn daardoor automatisch ook zwaar. Die extra videokaart voegt niet eens zoveel gewicht toe, maar het geheel moet wel gekoeld worden en daarvoor is extra aluminium en koper nodig. Het kan natuurlijk ook anders, zeker nu de interne gpu van met name de Intel-processors niet meer onderdoet voor de langzamere losse Nvidia-kaarten. Acer is een fabrikant die het anders doet, met de Swift 3 SF316, die voorzien is van een Core i5-processor van de elfde generatie met een tdp van 35 watt.

Acer verkoopt de Swift 3-serie al jaren in verschillende gedaanten en die laptops hebben meestal beelddiagonalen van 13,3 en 14". De Swift-laptops onderscheiden zich van Acers 'gewone' Aspire-laptops door hun relatief dunne en lichte behuizing en met de SF316 - het zit al in de naam - maakt Acer een uitstapje naar 16". Voor een laptop met een dergelijke schermdiagonaal is de SF316 behoorlijk compact en het gewicht van 1645 gram valt ook erg mee. De SF316 lijkt dan ook een soort snellere en grotere Ultrabook te zijn en in deze review kijken we of hij dat ook echt is.

Als we de SF316 langs de Ultrabook-lat willen leggen, kijken we om te beginnen naar de buitenkant van de laptop. Van een Ultrabook mag je een stevige behuizing verwachten en dat maakt de Swift 3 voor een groot deel waar. Alleen de B-cover, dus het deel dat het scherm omlijst, is van plastic gemaakt en verder is het een metalen behuizing. Die voelt behoorlijk stevig aan, zoals je mag verwachten van een laptop van 850 euro. Je kunt delen van de behuizing wel indrukken, bijvoorbeeld boven de F8-toets, maar dat is niet dramatisch en je merkt duidelijk het verschil met een laptop van pakweg 500 euro.

Dat indrukken van de behuizing zie je ook wel enigszins gebeuren als je op het toetsenbord werkt en dat is jammer. Het toetsenbord is voorzien van een numeriek toetsenblokje aan de rechterkant, dat vrij smalle knoppen heeft. Wat ons betreft had Acer er beter voor kunnen kiezen om een écht toetsenblok te monteren, met knoppen op normale grootte, of het blokje weg te laten. Dan hadden er misschien ook luidsprekers aan weerszijden van het toetsenbord gemonteerd kunnen worden, want die zitten nu aan de onderkant en produceren vrij weinig geluid; genoeg in een stille ruimte, maar niet als er veel rumoer is.

Acer levert een gewone oplader bij de SF316, maar de laptop kan ook via USB-C geladen worden. Die poort heeft bovendien ondersteuning voor Thunderbolt 4 en kun je dus gebruiken om externe schermen op aan te sluiten. Dat kan ook op de HDMI 2.0-aansluiting, die ernaast zit. Verder zijn aan weerskanten USB-A-aansluitingen geplaatst en dan heb je het wel gehad. Een kaartlezer hadden we graag nog gezien, maar die ontbreekt.

Benchmarks

We draaien een aantal benchmarks om te zien hoe snel de 11300H-processor in de Swift 3 is. Dat doen we om te beginnen met behulp van Cinebench, dat louter naar de snelheid van de cpu kijkt en met 3DMark, dat naar cpu en gpu kijkt.

De prestaties in Cinebench Multi kun je op twee manieren bekijken. Enerzijds zijn ze beter dan die van de LG Gram 16 en Acer Swift 5. Die laptops hebben net als de SF316 een quadcore Intel Tiger Lake-processor, maar dan met een tdp van 15 watt. In deze relatief kort durende benchmark is de SF316 al een procent of vijftien sneller. In Cinebench Single staat de SF316 bovendien boven andere laptops met AMD-processors, omdat de prestaties op een enkele core in Cinebench wel goed zijn. De laptops met AMD-processor hebben echter meer cores, zes stuks bij de 5600U en acht bij de 5800H, wat ze een aanzienlijk voordeel geeft in situaties waarin meer dan vier cores gebruikt kunnen worden. De Intel-processor in de ASUS FX506 heeft ook acht cores en is daardoor ook in veel situaties vlotter dan de quadcore in de Acer. Die processor heeft wel weer een hogere tdp van 45 watt. Wellicht is de koeling van de Acer daar niet tegen opgewassen en is daarom voor de 35W Intel-processor gekozen.

Grafisch gezien doet de Intel Xe-gpu in de 11300H het niet slecht. Hij is met 80 execution-units uiteraard wat langzamer dan andere Intel Xe-gpu's met 96 execution-units, maar vlotter dan de AMD Vega-alternatieven. De snelheid van de Intel Xe haalt het bij lange na niet bij die van een losse videokaart, zoals een GTX 1650. We snappen goed dat Acer daar niet voor gekozen heeft, want dat maakt de laptop ook weer zwaarder en het leuke van de SF316 is juist zijn lage gewicht.

In Cinebench en 3DMark raakten we nog niet onder de indruk van de prestaties van de 11300H-processor. Omdat de processor gemaakt is om zijn verbruik van 35W lang vol te houden, verwachten we echter in langer durende benchmarks zoals Blender en Da Vinci te zien dat de processor het verschil maakt.

In Blender zien we al dat de processor onder langdurige belasting niet veel throttelt. Dat hadden we ook niet verwacht, want Acer lijkt de koeling goed voor elkaar te hebben. De cpu wordt gekoeld met behulp van twee ventilators en een breed rooster aan de schermkant van de laptop zorgt ervoor dat de warme lucht kan worden afgevoerd. De i5-processor is in Resolve dan ook sneller dan een aantal andere Tiger Lake-chips met tdp's van 15W. Tegelijk is de laptop langzamer dan AMD Ryzen-laptops met 15W-processors met zes en acht cores. Hoewel er dus weinig throttling optreedt en de cpu dankzij zijn hoge tdp lang op een hoge kloksnelheid blijft draaien, kun je met vier cores niet echt meer meekomen tegenwoordig, ook niet als je kijkt naar de relatief lage prijs van de Swift 3. De 14"-IdeaPad 5 Pro kost namelijk hetzelfde.

Beeldkwaliteit

Acer heeft bij de Swift 3 gekozen voor een 16"-paneel en die vooralsnog ongebruikelijke maat zien we steeds vaker voorkomen. Meestal gaat het dan om 16:10-panelen met een hoge resolutie, zoals 2560x1600 beeldpunten, maar daar heeft Acer niet voor gekozen. De Swift 3 heeft een ouderwetse 16:9-beeldverhouding en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm heeft een matte afwerking en maakt, zoals je in deze prijsklasse mag verwachten, gebruik van een ips-paneel.

Het scherm ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar gemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software zie je wel dat de maximale helderheid het niet haalt bij de toppers die we eerder getest hebben. Binnenshuis is de 300cd/m² genoeg, maar er moet niet al te veel omgevingslicht zijn. Het scherm kan gelukkig wel de volledige sRGB-kleurruimte weergeven. In deze prijsklasse van 850 euro is dat niet vanzelfsprekend.

Met de kalibratie van het scherm zit het redelijk goed. De gemiddelde kleurtemperatuur is 6492 kelvin, vlak bij de perfecte 6504 kelvin, dus de grijsbalans lijkt op orde. De kleur groen, die niet in de kleurtemperatuur wordt meegenomen, blijft echter een beetje achter. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gezichten wat 'roziger' weergegeven worden dan de bedoeling is en dat levert een ΔE-afwijking van 5,6 op. Dat getal zien we het liefst onder de 3 en de fijnproevers zullen dit scherm door middel van kalibreren daar wel onder krijgen. Als we puur naar de weergave van de primaire en secundaire kleuren kijken, is de afwijking wel laag genoeg. Het is kortom zeker geen slecht scherm, maar er zijn ook geen punten die het bijzonder maken, zoals een hoge resolutie of helderheid.

Accuduur

Het scherm is dus niet bijzonder en als we naar de accuduur kijken, krijgen we datzelfde gevoel. De accu heeft een capaciteit van 56Wh en is daarmee even groot als de accu in de 14"-Swift 5. In de 16"-behuizing 3 is ruimte genoeg voor een grotere accu, maar daar heeft Acer niet voor gekozen, wellicht om kosten of gewicht te sparen.

Het maakt dat de accuduur met tienenhalf uur tijdens browsen helemaal niet slecht is. LG demonstreert met de accuduur van de Gram 16 echter wat je kunt halen als je voor een grotere accu kiest. De LG laat ook een langere accuduur zien in de PCMark-test, waarin de belasting een stuk zwaarder is dan bij de browsetest. De Swift 3 is in die accutest wel een stuk vlotter, getuige de hogere score.

Tot slot maken we de laptop open om te zien of er nog wat te upgraden valt. Hoewel er links van de accu nog een zee van ruimte is, wordt die niet gebruikt voor een tweede M.2-slot. Het Lpddr4x-geheugen is niet vervangbaar of upgradebaar en het enige dat je aan de hardware kunt wijzigen, is de ssd, die rechts van de accu is geplaatst.

Conclusie

Het zag er op papier mooi uit: een snelle processor in een relatief dunne en lichte laptop met 16"-scherm. Ideaal voor wie veel onderweg is, en meer snelheid en een groter scherm wenst dan de standaard 13"- en 14"-laptops kunnen bieden. In de praktijk blijkt de 16"-Swift 3 nergens in uit te blinken. De processor is best vlot en is door zijn hogere tdp sneller dan 15W-Tiger Lake-laptops, maar is langzamer dan AMD-processors met meer cores, zelfs als die AMD-chips een lagere tdp van 15W hebben.

Het beeldscherm is met een diagonaal van 16" lekker groot, hoewel het niet lomp aanvoelt, dankzij de smalle schermranden. Het is een 'gewoon' full-hd-paneel en de beeldkwaliteit is in orde, maar ook die blinkt nergens in uit. De accuduur is prima voor een 16"-laptop, maar ook weer niet uitzonderlijk. Wat upgrades betreft is er ook niets bijzonders te melden. Zoals bij veel Ultrabooks kun je de ssd upgraden, maar iets als verwisselbaar geheugen of ruimte voor een tweede ssd is er niet.

De 16"-Swift 3 is dus 'gewoon goed', maar er is veel concurrentie. Geef je bijvoorbeeld vijf tientjes meer uit, dan heb je al een 16"-er met vlottere hardware en een hogere schermresolutie in de vorm van de IdeaPad 5 Pro. Gaat het je echt om een laag gewicht, dan is de 1,2 kilogram wegende LG Gram 16 interessanter, hoewel die laptop veel prijziger is. De Swift 3 onderscheidt zich door zijn gewicht van 1645 gram en daarmee is het de lichtste 16"-laptop onder de 1500 euro. Of dat doorslaggevend is om deze laptop aan te schaffen, vragen we ons af.