Review van laptop met Ryzen Mobile 5 4500U-hexacore verschijnt online - update

Een website uit Oekraïne heeft een review van een laptop met de Ryzen 5 4500U online gezet. Dat is een hexacoreprocessor gemaakt op 7nm met een tdp van 15W. De chip presteert in de meeste benchmarks een stuk beter dan AMD's eerdere laptopprocessors.

De review van de Acer Swift 3 SF314-42 staat online bij Overclockers.ua. Het gaat om een relatief dunne en lichte 14"-laptop die Acer op de CES aankondigde. Acer levert het model met maximaal de Ryzen 7 4700U-octacore, maar de variant die is getest is voorzien van de Ryzen 5 4500U. Dat is een hexacore met een turbosnelheid van maximaal 4GHz en een Vega 6-gpu.

Overclockers heeft benchmarks als Cinebench, 3DMark en PCMark gedraaid. De site vergelijkt de resultaten zelf niet met andere laptops. In onderstaande tabel heeft Tweakers de resultaten die de site haalde met de laptop samengevat. Daaronder staat een grafiekset met testresultaten van andere laptops, getest door Tweakers, zodat een vergelijking is te maken.

In Cinebench R15 Multi, een test die de ruwe processorkracht meet en alle cores belast, haalt de Acer-laptop 785 punten. Dat is meer dan recente quadcores van Intel, maar Intels zuinige hexacore met HyperThreading, de Core i7-10710U haalt wel een hogere score. In onze review van de MSI Prestige 14 scoort die Intel-hexacore in dezelfde benchmark 1073 punten. Dat verschil komt waarschijnlijk deels door HyperThreading; de Intel-hexacore kan aan twaalf threads werken, de Ryzen 5 4500U is een hexacore zonder smt en kan aan maximaal zes threads tegelijk werken. AMD komt overigens ook met een Ryzen 5 4600U die wel smt heeft.

De Radeon Vega 6-gpu van de Ryzen 5 4500U heeft minder cores dan de Vega 8- en 10-gpu's van Ryzen-laptopprocessors van de vorige generaties, maar de cores zijn hoger geklokt. Daardoor scoort de Vega 6 in benchmarks als Fire Strike en Time Spy gelijk of beter dan de voorgangers. De igpu is ongeveer gelijk aan Nvidia's MX150 of MX250. De gpu maakt gebruik van het ddr4-geheugen van de laptop. Acer heeft 8GB ddr4-3200 geplaatst in een dualchannelconfiguratie.

Volgens Overclockers.au heeft de Swift 3 met Ryzen 5 4500U een prima accuduur. De site haalt in een PCMark 8-test een accuduur van 7 uur en 18 minuten en in een PCMark 10-videotest is dat 9 uur en 44 minuten. Tweakers gebruikt andere accutests en die resultaten zijn dus niet te vergelijken.

Laptops met Ryzen 4000-processors zouden rond maart of april uit moeten komen. Acer meldde eerder dat de Swift 3 SF314-42, het model dat is getest, in april verschijnt voor een prijs vanaf 699 euro. Ook Asus, Dell en Lenovo hebben laptops met Ryzen Mobile 4000-processors aangekondigd.

Update: De Ryzen 5 4500U heeft geen smt, wat het prestatieverschil met Intels hexacore verklaart. Dat stond eerder niet aangegeven in het artikel. De tekst is hierop aangepast.

Testresultaten Acer Swift 3 met Ryzen 5 4500U zoals gemeten door Overclockers.au Cinebench R15 Multi 785 Cinebench R20 Multi 1843 3DMark Time Spy - Graphics 839 3DMark Fire Strike - Graphics 2917 3DMark Fire Strike - Physics 9800