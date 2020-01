Acer Swift 3

Op CES gaat de aandacht veelal uit naar dure topmodellen met indrukwekkende specificaties en nieuwe technieken. Bij Acer steelt de ConceptD 7 Ezel de show, een mobiel workstation met een opvallend scharnier en krachtige hardware. Dat apparaat maakt indruk, maar bij Acer troffen we ook een relatief eenvoudige en betaalbare laptop met erg interessante eigenschappen: de Swift 3.

Acer maakt al jaren uitvoeringen van de Swift 3, en die bieden over het algemeen een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Het zijn vrij compacte en lichte laptops met redelijk vlotte hardware die in een aluminium behuizing is gestoken. Diverse configuraties hebben de afgelopen jaren in onze Laptop Best Buy Guides gestaan, vanwege de prijs-kwaliteitsverhouding.

Intel-versie met 3:2-scherm

Acers Swift 3-laptops waren interessant, maar echt unieke eigenschappen hadden ze niet. Dit jaar is dat anders, want Acer komt met een Swift 3 die is voorzien van een 13,5"-scherm met een 3:2-verhouding. Zo'n schermverhouding zien we wel vaker, maar meestal bij duurdere laptops. Microsoft gebruikt hem bijvoorbeeld in zijn Surface Laptop en Huawei in zijn Matebook 13.

Een 3:2-scherm geeft flink wat extra ruimte in de hoogte en het is goed nieuws dat dit nu beschikbaar komt in een lagere prijsklasse. Vorig jaar maakte Acer al een aantal Chromebooks met 3:2-scherm en nu dus ook een Windows-laptop. Het 13,5"-scherm van de Swift 3 heeft een resolutie van 2256x1504 pixels, net als het scherm van de Surface Laptop 13. Het paneel kan volgens Acer de volledige srgb-kleurruimte weergeven. Het 3:2-scherm komt alleen terecht in uitvoeringen met Intel-processors. Ook komt er een variant met een 14"-scherm met 16:9-verhouding en een resolutie van 1920x1080 pixels.

Niet alleen het scherm valt op, de Intel-variant van de Swift 3 is gecertificeerd voor Project Athena. Dat is de naam die Intel geeft aan een lijst met voorwaarden voor dunne en lichte laptops. Daarin staat bijvoorbeeld dat de accuduur minimaal negen uur moet bedragen. Verder moet een Athena-laptop thunderbolt 3 en wifi 6 bevatten en binnen een luttele seconde uit slaap kunnen ontwaken.

De Swift 3 voldoet dus aan al die eigenschappen. Met een vanafprijs van 799 euro lijkt dit de goedkoopste Project Athena-laptop te worden. Laptops die aan de Project Athena-eisen voldoen, vallen veelal in hogere prijsklassen. Wel moeten we opmerken dat het niet duidelijk is welke configuratie Acer gaat leveren voor die 799 euro. De fabrikant noemt alleen de prijs van het goedkoopste model en de specificaties van de duurste uitvoering.

Swift 3 met AMD Ryzen 4000U en 16:9-scherm

Acer is ook een van de fabrikanten die een laptop met Ryzen 4000U-processors heeft aangekondigd. Ook hierbij gaat het om een Swift 3-variant. De AMD-uitvoering krijgt geen 3:2-scherm, maar is voorzien van een 14"-paneel met een 16:9-verhouding en een resolutie van 1920x1080 pixels. De uitvoering met Ryzen-processors weegt 1,2kg en is 16,55mm dik. Dat is dus zo goed als gelijk aan de Intel-versie. De vanafprijs begint bij 699 euro.

Exacte configuraties zijn nog niet bekend, maar Acer meldt dat er maximaal een Ryzen 7 4700U-processor in zit. Dat is een op 7nm gemaakte octacore met een tdp van 15W en een maximale kloksnelheid van 4,1GHz. De chip heeft ook een geïntegreerde Vega-gpu met 7 compute-units geklokt op 1600MHz. Er optie voor een extra gpu is er niet.

In de Ryzen 4000U-serie zitten ook quad- en hexacores. De genoemde vanafprijs geldt waarschijnlijk niet voor het model met de octacore. Meer details over de configuraties en bijbehorende prijzen zullen later worden bekendgemaakt. Waarschijnlijk moeten we daar nog een aantal maanden op wachten, want de AMD-versie is volgens Acer vanaf april te koop in de Benelux.

De AMD-versie van de Swift 3 heeft geen thunderbolt, maar krijgt wel een usb-c-aansluiting. Het gaat om een poort met ondersteuning voor usb 3.1 gen2-snelheid en displayport-alt-mode. Ook is het mogelijk om de laptop op te laden via usb-c. Volgens Acer krijgen zowel de Intel- als AMD-uitvoering ondersteuning voor inloggen met Windows Hello door middel van een vingerafdrukscanner. Ook zijn beide uitvoeringen voorzien van lpddr4x-geheugen en een nvme-ssd.

Acer Swift 3 SF-313-52 Acer Swift 3 SF-314-42 Cpu (maximaal) Intel Core i7-1065G7 (4c/8t) Ryzen 4700U (8c/8t) Geheugen (maximaal) 16GB lpddr4x 16GB lpddr4x Opslag (maximaal) 512GB, pci-e-ssd 512GB, pci-e-ssd Scherm 13,5", 3:2, 2256x1504 pixels 14", 16:9, 1920x1080 pixels Videokaart (maximaal) Nvidia MX250 (optioneel) AMD Vega 7 (igpu) Aansluitingen 1x Thunderbolt 3

2x usb type-a

1x hdmi

1x 3,5mm-jack 1x usb-c

2x usb type-a

1x hdmi

1x 3,5mm-jack Modem 802.11ax, wifi 6 802.11ax, wifi 6 Dikte 15,95mm 16,65mm Gewicht 1,19kg 1,2kg Prijs (vanaf) 799 euro 699 euro Beschikbaar januari april

Acer ConceptD 7 Ezel

We noemden al even dat de meest opvallende aankondiging van Acer de ConceptD 7 Ezel betrof. Uiteraard hebben we ook dat apparaat van dichtbij bekeken. Het gaat om een geheel nieuw ontwerp in de ConceptD-serie die Acer vorig jaar introduceerde. Dat is wat ons betreft een goede stap vooruit, want de eerste modellen in die serie waren grotendeels gebaseerd op bestaande ontwerpen. Zo verscheen eerder de ConceptD 9 met scharnier die in feite een aangepaste versie was van een gamelaptop die Acer vorig jaar meenam naar de CES, de Predator Triton 900.

Acers nieuwe Ezel-laptop voelt behoorlijk compact en licht aan. De dubbele scharnierconstructie waarmee je het scherm in allerlei standen kunt zetten, lijkt ook stevig. De constructie maakt het mogelijk om het apparaat te gebruiken als een gewone laptop, als tablet of als een soort tekentafel. De uitwerking is eigenlijk vrij simpel. Acer gebruikt twee scharnieren, één om de laptop als het ware open te klappen en een tweede om het scherm vervolgens weer in andere standen te kunnen zetten. Als je de ConceptD 7 Ezel als 'gewone' laptop gebruikt, blijft het scherm met magneetjes vastzitten aan het onderste scharnierende gedeelte. Daardoor zit alles stevig in elkaar.

Acer stopt Intel Core H-processors van de tiende generatie, die nog niet formeel zijn aangekondigd, in het apparaat. Ook komt er een Pro-versie met Intel Xeon-cpu's. Het gaat in beide gevallen om 45W-processors. De gpu is een Nvidia RTX- of Quadro-kaart en er gaat tot 32GB ddr4 in het systeem. Het scherm bestaat uit een 15,6"-paneel met een 4k-resolutie dat de volledige Adobe-rgb-kleurruimte kan weergeven. Acer zegt het scherm ook te kalibreren. De ConceptD 7 Ezel zal niet zo'n groot publiek aanspreken als de Swift 3 zal doen. Mede door de prijs, want de Ezel kost minimaal 2500 euro en voor een Pro-versie met Xeon-cpu en Quadro-gpu moet minimaal 3000 euro worden neergeteld.