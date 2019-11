Toen Microsoft in oktober 2019 een eigen evenement hield, pakte het flink uit met nieuwe producten. De spannendste apparaten waren een tablet met twee schermen waarop een aangepaste versie van Windows draait, en een Surface-telefoon die ook van twee schermen is voorzien en Android als besturingssysteem heeft. Het gaat helaas nog tot eind 2020 duren voordat die producten in de winkel liggen. Wat wel nu al te koop is, is de nieuwe Surface Laptop 3, in 13,5"- en 15"-uitvoering, en daaraan heeft Microsoft een hoop gesleuteld sinds de Surface Laptop 2 van vorig jaar.

Waar de Surface Laptop 2 eigenlijk niets meer was dan een cpu-upgrade van de Laptop 1, is de Surface Laptop 3 een stuk ingrijpender veranderd. Om te beginnen is er nu ook een 15"-model te krijgen, naast de standaard-13,5-incher, en Microsoft biedt nu ook de optie om voor een AMD-processor te kiezen. Daarnaast is het uiterlijk veranderd, want het alcantara 'dekje' rondom het toetsenbord is bij de 15"-versie en de duurdere 13,5"-uitvoeringen vervangen door metaal. Alleen bij de 13,5"-uitvoering met i5-processor kun je nog kiezen voor alcantara en door alleen de goedkopere versies van leer te voorzien, lijkt Microsoft aan te geven dat het de metalen behuizing wat meer 'premium' acht.

De twee Surface Laptops die wij hebben getest, een 13,5"- en een 15"-model, zijn beide voorzien van de metalen behuizing. Je kunt zien dat er veel designwerk in de behuizing is gaan zitten en Microsoft is zelf erg trots op de manier waarop het scherm netjes gedempt op de behuizing neerklapt zonder dat daarvoor een rubberen randje rondom het scherm nodig is. Een ander voorbeeld van het designwerk is de manier waarop verschillende delen van de behuizing op elkaar aansluiten, waardoor naden nauwelijks zichtbaar zijn. Dat ziet er mooi uit, maar brengt wel een risico met zich mee. Dat bleek bij onze testlaptop, waarbij het scharnier iets verschoven was. Dat komt wel vaker voor bij laptops als ze een tijdje in gebruik zijn en is op zich geen ramp, zolang er maar wat ruimte is tussen het scharnierende deel van het scherm en de rest van de laptop. Bij de Surface Laptop zijn die toleranties er nauwelijks en bekrasten de behuizingdelen elkaar.

Wat stevigheid betreft geeft de Surface Laptop echter wel een goede indruk, het metaal veert niet mee onder druk en het scharnier geeft genoeg weerstand, maar laat zich toch met een vinger openklappen, mocht je dat willen.

De behuizing van de Surface Laptop 1 en 2 was voorzien van vier aansluitingen, waaronder de standaard-minijackaansluiting en de speciale 'Surface'-aansluiting voor de oplader. Daarnaast moest je het doen met een usb-a-aansluiting en minidisplayport. Een kaartlezer ontbrak, net als usb-c, omdat die aansluiting volgens Microsoft te ingewikkeld was. Inmiddels is Microsoft overstag en is de Surface Laptop 3 voorzien van usb-c. Het is de variant waarop je ook externe schermen kunt aansluiten en die je bovendien kunt gebruiken om de laptop op te laden, maar zonder ondersteuning voor Thunderbolt. De minidisplaypoortaansluiting heeft het veld moeten ruimen, maar daar zijn we niet rouwig om, want de usb-c-aansluiting ondersteunt dat protocol ook. Op zich boekt Microsoft dus vooruitgang wat connectiviteit betreft, maar het liefst hadden we gewoon een kaartlezer en een hdmi-aansluiting gezien op de Surface Laptop 3 en dan had de usb-c-aansluiting ook wel Thunderbolt mogen ondersteunen.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbordje van de Surface Laptop 3 is op de 13,5"- en de 15"-versie gelijk, en verschilt iets van dat van de Surface Laptop 2. Microsoft heeft de volgorde van de toetsen voor beeldschermhelderheid en volumeregeling veranderd en drie kleine bolletjes op de F4-, F8- en aan-uitknop gezet, zodat je daar blind je weg kunt vinden. De toetsen zijn van een nauwelijks zichtbaar, maar wel voelbaar, kuiltje voorzien, zodat je ook daar blind het midden van de toets kunt vinden.

De toetsentravel bij beide toetsenborden is gelijk en komt in onze metingen gemiddeld uit op 1,6 millimeter. Dat houdt het midden tussen het toetsenbord van een Dell XPS 15 (1,37mm) en dat van een Lenovo ThinkPad E490 (2mm), en is vergelijkbaar met de travel van Microsofts eigen TypeCover (1,67mm), die voor de Surface Pro bedoeld is. Wat ons betreft is meer travel beter, maar we kunnen hier goed mee leven. Daar komt bij dat de aanslag duidelijk is en de behuizing nauwelijks inveert bij een stevige toetsaanslag.

De touchpad heeft een glazen oppervlak en reageert snel, zoals we dat van Surface-producten gewend zijn. Als je de knop onder de touchpad indrukt, wordt die aanslag netjes gedempt en voel je een duidelijk klikje, precies zoals je zou willen. Over de touchpads van de beide laptops hebben we dus geen klachten.