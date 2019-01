Nvidia heeft aan de vooravond van de CES zijn GeForce RTX-videokaarten voor laptops geïntroduceerd en laptopfabrikanten grijpen de beurs aan om hun nieuwe modellen aan te kondigen. Nieuwe gamelaptops zijn er op de CES 2019 in overvloed, maar twee modellen springen eruit vanwege hun opmerkelijke uiterlijk: de Asus ROG Mothership en de Acer Triton 900. We gingen bij beide fabrikanten langs voor een eerste indruk.

Acer Predator Triton 900

Een van de CES-hoogtepunten van Acer is de officiële introductie van de Acer Predator Triton 900. De fabrikant toonde die grote gamelaptop al tijdens de IFA-beurs vorig jaar, maar toen nog achter glas. Nu konden we het gevaarte in levenden lijven bekijken en betasten. De Triton 900 valt op door zijn scherm met kantelmechanisme. Het scherm is te gebruiken zoals bij een gewone laptop, maar door het extra scharnier, door Acer 'Ezel Aero Hinge' genoemd, kun je de display in allerlei standen kantelen. Je kunt het scherm bijvoorbeeld dichter bij het toetsenbord plaatsen of bijna helemaal plat vouwen, zodat je de laptop als een enorme, dikke en zware tablet kunt gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat Acer een laptop met zo'n schermconstructie maakt. In 2015 bracht het merk de Aspire R7 uit, met een vergelijkbare constructie. Dat ging echter om een klein 13,3"-model; de nieuwe Triton 900 is een grote 17,3"-gamelaptop. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels. Acer maakt gebruik van een ips-paneel en voegt G-Sync toe. Het paneel heeft een verversingssnelheid van 60Hz.

Degelijk en zwaar

Wat opvalt in de praktijk, is dat de constructie van het cnc-gefreesde scharnier zeer degelijk aanvoelt en dat geldt ook voor de rest van de behuizing. Acer maakt gebruik van metaal en is daar niet zuinig mee geweest, iets wat je ook aan het gewicht voelt. De fabrikant heeft in de specificaties nog niet opgegeven wat het gewicht is, maar we kunnen je vertellen dat de Triton 900 een zware jongen is. Ook de 330W-adapter die Acer bij de laptop levert, is een enorme unit met een flink gewicht.

De Triton 900 is dan ook geen laptop om op schoot te gebruiken, het is meer een desktopvervanger. Wat hardware betreft doet de laptop ook weinig onder voor een dikke game-pc. Acer stopt de Intel Core i7-8750H-hexacore in de laptop, met een RTX 2080-videokaart. Het is geen zuinige Max-Q-versie, maar een reguliere variant die gericht is op maximale prestaties. Bovendien kan de gpu met een druk op de Turbo-knop worden overgeklokt. Wat de precieze kloksnelheden zijn, is nog niet duidelijk. Nvidia heeft ook nog niet alle details over de RTX-kaarten voor laptops bekendgemaakt.

Om de hexacoreprocessor en krachtige gpu koel te houden, gebruikt Acer dikke heatpipes en twee van zijn AeroBlade 3D-ventilatoren. Acer is inmiddels aangeland bij de vierde generatie van die ventilatoren en volgens het merk zijn de nieuwste varianten weer een stuk beter dan hun voorgangers. We hebben de koeling nog niet in de praktijk aan de tand kunnen voelen; het demo-exemplaar op de CES bevatte geen games, dus we weten nog niet hoeveel lawaai het geheel maakt als je de hardware aan het werk zet.

Mechanisch toetsenbord

Acer zet een mechanisch toetsenbord in de Triton 900. We weten nog niet welke switches het merk gebruikt, maar ze geven duidelijke feedback en een klik bij het indrukken. Hoewel de laptop behoorlijk groot en dus ook breed is, zijn sommige toetsen wat kleiner uitgevoerd of op een ongebruikelijke plek geplaatst. Zo zit het vraagteken tussen de control- en alt-toetsen en is de rechtershiftknop klein uitgevoerd. Acer gebruikt niet de volledige breedte van de laptop en naast het toetsenbord zit de touchpad. Je kunt die ook gebruiken als een virtueel numeriek toetsenbord; de nummers worden er dan met leds op getoond.

Ssd's in raid 0

Een opvallende keuze van Acer is het gebruik van raid voor de ssd's. De fabrikant gebruikt twee nvme-ssd's en plaatst die in een raid 0-opstelling. Dat levert een hogere snelheid op, maar het vergroot ook de kans op dataverlies, want als één ssd de geest geeft, is alle data weg.

Bovendien zijn high-end nvme-ssd's van zichzelf al zeer snel, zo snel dat hogere snelheden in de praktijk waarschijnlijk weinig toevoegen. Ook zijn ssd's met een hogere capaciteit over het algemeen sneller. Acer gebruikt in de 512GB-configuratie twee 256GB-ssd's en in de 1TB-variant twee 512GB-ssd's. De keuze voor één high-end ssd van respectievelijk 512GB en 1TB lijkt ons logischer.

Het gebruik van raid 0 was vooral in het hdd-tijdperk populair onder pc-enthousiastelingen, omdat het bij harde schijven een zeer relevante snelheidswinst kan opleveren. Bij ssd's is het de vraag of de voordelen van raid 0 opwegen tegen de nadelen. De keuze van Acer lijkt vooral ingegeven door het argument: 'omdat het kan'.

Xbox Wireless-dongle

Opvallend aan de Triton 900 is de ingebouwde Xbox Wireless-dongle, waarmee je draadloos een Xbox-controller kunt aansluiten. Acer heeft die dongle niet aan de binnenkant van de behuizing onzichtbaar weggestopt, maar als een afneembaar accessoire aan de zijkant gezet. Je kunt de dongle uitklappen en losmaken. Het is ons niet helemaal duidelijk wat daarvan de bedoeling is, want door de specifieke vorm kun je de dongle niet zomaar in andere apparaten gebruiken. Het loskoppelen van de dongle levert je wel een extra usb-aansluiting op, wellicht is dat een overweging geweest.

Prijs en beschikbaarheid

Acer verwacht van de Predator Triton 900 niet veel exemplaren te verkopen, het is een model om te laten zien wat mogelijk is. Dat is iets wat Acer vaker doet met zijn Predator-lijn. Zo kwam in 2017 bijvoorbeeld de Predator 21 X uit, een laptop met een gebogen 21"-scherm met 21:9-verhouding en twee GTX 1080-gpu's. Dat gigantische apparaat kostte destijds een kleine tienduizend euro. De prijs van de Triton 900 is niet minder extreem; ergens in april of mei komt de gamelaptop beschikbaar voor een adviesprijs vanaf 4199 euro. Acer levert twee configuraties in de Benelux.