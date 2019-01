Acer Predator Triton 900-gamelaptop met kantelsysteem voor scherm kost 4200 euro

Acer heeft op de CES-beurs in Las Vegas een Predator-gamelaptop Triton 900 gepresenteerd. Het apparaat is in feite een 2-in-1-laptop die beschikt over een mechanisme waarmee het scherm in allerlei standen is te plaatsen en ook als tablet kan worden gebruikt. De Triton 900 kost 4199 euro.

Acer introduceerde de Triton 900 op IFA, maar nu heeft de fabrikant ook de specificaties, de prijs en een releaseperiode bekendgemaakt. De gamelaptop beschikt over een 17"-aanraakgevoelig scherm met een ips-paneel en een 4k-resolutie. Acer steekt de mobiele Nvidia Geforce RTX 2080 in het apparaat en de laptop ondersteunt G-Sync, al is niet duidelijk bij welke frequentiebereik de synchronisatie tussen gpu en scherm mogelijk is.

De laptop kan verder worden voorzien van een hexacore van Intel, een i7-cpu van de achtste generatie. Verder kunnen gebruikers kiezen voor een nvme-ssd en maximaal 32GB aan ddr4-geheugen. Acer heeft ook een draadloze Xbox-ontvanger toegevoegd aan de Triton 900, waardoor gebruikers zonder tussenkomst van een usb-ontvanger een draadloze Xbox-controller kunnen gebruiken.

Acer heeft ook de kleinere en minder krachtige Triton 500 officieel gepresenteerd. Dit is een 15,6"-laptop met een full-hd-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz, een ips-paneel dat maximaal 300cd/m haalt en een reactietijd van 3ms heeft. Ook bij deze laptop kan een Nvidia Geforce RTX 2080 worden geplaatst, net als een Intel i7-hexacore, een nvme-ssd en maximaal 32GB ram. G-Sync-ondersteuning lijkt alleen aanwezig te zijn bij de variant met de RTX 2080 en niet bij de RTX 2070 of 2060.

De fabrikant meldt dat deze laptop 17,9mm dun is, 2,1kg weegt en met schermranden van 6,3mm heeft; daarmee zou de laptop een relatieve schermgrootte van 81 procent hebben. De accu van de Triton 500 gaat acht uur mee bij gebruik van een RTX 2060 of 2070.

De Acer Predator Triton 900 komt in maart uit in Europa voor een prijs die begint bij 4199 euro. De Triton 500 komt in februari in Europa op de markt voor minimaal 1999 euro. Het is nog onduidelijk welke basisspecificaties horen bij deze minimumprijzen.