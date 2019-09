Acer voorziet Predator Triton 500-gamelaptop van 300Hz-scherm

Acer komt met een nieuwe versie van zijn Predator Triton 500-gamelaptop. De fabrikant rust het model uit met een 15,6"-paneel met een verversingssnelheid van 300Hz. Ook komt Acer met een Predator Triton 300-variant met GTX 1650-videokaart.

De nieuwe Predator Triton 500 is een refresh van het model dat eerder dit jaar uitkwam. Acer zegt dat de vernieuwde versie met een 300Hz-paneel kan worden geleverd, maar details over het paneeltype of de resolutie geeft de fabrikant niet. Vermoedelijk gaat het in ieder geval om een paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. De nieuwe Predator Triton 500 komt in november uit voor prijzen vanaf 2699 euro.

Acers Predator Triton 500 is een relatief dunne en lichte gamelaptop. Het gewicht is 2,1kg en de dikte is 17,9mm. De behuizing is van metaal en de hardware bestaat uit RTX Max-Q-videokaarten gecombineerd met Intel Core H-processors van de negende generatie.

Op de IFA kondigt Acer ook een nieuwe Predator Triton 300-gamelaptop aan. Ook dat is een 15,6"-model, maar deze goedkopere uitvoering is met 2,3kg iets zwaarder. Acer stopt een GTX 1650-videokaart in de Triton 300, maximaal een Core i7-hexacore en 16GB ddr4. Het ips-scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz en een responstijd van 3ms. De Triton 300 komt in oktober uit voor prijzen vanaf 1299 euro.

Verder komt Acer met ConceptD Pro-laptops. Dat zijn varianten van de eerder aangekondigde ConceptD-laptops, maar dan met een Quadro RTX-gpu in plaats van een GeForce RTX-variant. Er komen een ConceptD 9 Pro, 7 Pro, 5 Pro en 3 Pro. De ConceptD-laptops zijn verwant aan de Predator Triton-modellen voor gamers. Het nieuwe ConceptD 3-model is vergelijkbaar met de nieuwe Triton 300. De verstelbare Concept D 9 Pro heeft een vanafprijs van 5499 euro; de drie Pro-modellen daaronder beginnen bij 2599, 2499 en 1499 euro. De laptops zijn vanaf november te koop.