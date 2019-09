Lichtgewicht Swift 3- en 5-laptops van Acer krijgen Ice Lake-processors

Acer komt met nieuwe uitvoeringen van zijn Swift 3- en 5-laptops. Beide modellen krijgen Ice Lake-processors, de eerste cpu's die Intel op 10nm maakt. De 14"-laptops kunnen ook met een MX250-gpu worden geleverd.

De nieuwe Acer Swift 5 weegt inclusief die gpu 990 gram. Hoeveel minder de versie zonder Nvidia-videokaart weegt, maakt Acer niet bekend. De 14"-versie van de Swift 5 die vorig jaar uitkwam, had een gewicht van 935 gram zonder gpu. Acer gebruikt voor de behuizing een magnesiumlegering, wat het lage gewicht mogelijk maakt.

Acer stopt maximaal een Intel Core i7-1065G7-processor in de Swift 5. Dat is een 10nm-quadcoreprocessor uit de Ice Lake-serie met een Iris Plus-gpu. De toevoeging van een MX250-videokaart is optioneel. De nieuwe 14"-uitvoering van de Swift 5 is 15mm dik en heeft een ips-touchscreen met full-hd-resolutie. De usb-c-aansluiting heeft Thunderbolt 3-ondersteuning, en de laptop krijgt 802.11ax-wifi en een vingerafdruklezer.

Ook de goedkopere Acer Swift 3 krijgt maximaal een Core i7-1065G-processor. Deze 14"-laptop is 16mm dik en weegt 1,2kg. Net als bij de Swift 5 is een M250-gpu optioneel. De Swift 3 heeft ook Thunderbolt 3-ondersteuning en Wi-Fi 6, ofwel 802.11ax-wifi.

Of Acer in alle Swift 3- en 5-uitvoeringen Ice Lake-processors stopt, is niet bekend. Wellicht komen er ook varianten met 14nm-processors van bijvoorbeeld de Comet Lake-generatie. De beginprijzen van 899 euro voor de Swift 5 en 599 euro voor de Swift 3 lijken dat wel te suggereren. In september komen de nieuwe Swift-laptops uit.