Dat computers steeds sneller worden, is een wetmatigheid die tot nu toe altijd blijkt te kloppen. AMD stopt inmiddels processors met acht cores in ultrabooks, terwijl Intel laptopprocessors met evenveel cores op liefst 5,3GHz klokt. Die snelste processors komen natuurlijk in de topmodellen van de laptopfabrikanten terecht, maar het betekent ook dat de quadcores doorsijpelen naar de middenklasselaptops, die daarmee steeds interessanter worden.

Voor 700 euro heb je op dit moment al een compacte laptop met een quadcore i5-processor en 8GB werkgeheugen. De schermranden zijn, zoals tegenwoordig gebruikelijk, lekker smal, waardoor volgens de laptopfabrikanten een 14"-scherm past in een behuizing die voorheen was weggelegd voor 13,3"-laptops. De vier laptops die we testen zijn afkomstig van Acer, Asus, HP en Lenovo. Alle vier zijn ze uitgerust met een Core i5-processor van de tiende generatie, maar dat zijn niet allemaal dezelfde cpu's. De Taiwanese fabrikanten, Acer en Asus, kiezen voor een Comet Lake-processor op 14nm, de Core i5-10210U, terwijl HP en Lenovo de keuze hebben laten vallen op Ice Lake, namelijk de Core i5-1035G1.

Acer Swift 3 SF314-58-58XS Asus Zenbook 14 UX431FA-AM149T HP Pavilion 14-ce3660nd Lenovo Ideapad S340-14IIL (81VV00FYMH) Cpu Core i5-10210U Core i5-10210U Core i5-1035G1 Core i5-1035G1 Werkgeheugen 8GB 8GB 8GB 8GB Ssd 512GB 256GB 256GB 512GB

We kijken in deze review niet alleen naar de snelheid van de processor, maar ook naar de beeldkwaliteit, accuduur en upgradebaarheid, om te zien welke fabrikant voor 700 euro de beste 14"-laptop biedt.