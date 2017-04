Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 19:09, 2 reacties • Feedback

HP heeft een reeks nieuwe laptops in zijn Pavilion-reeks aangekondigd, waaronder twee x360-varianten met omklapbare touchscreens. De fabrikant rust de laptops uit met Kaby Lake-processors van Intel, maar de Pavilion 15 komt er ook met AMD-chips.

HP brengt in de Benelux alleen 14"- en 15,6"-versies van de laptops uit. De 11,6"-variant die in de VS wel verschijnt, komt hier niet uit, terwijl een 13,3"-model opvallend genoeg geen deel uitmaakt van de line-up. De laptops komen in verschillende configuraties, waaronder met Core i3-, i5- en i7-processors van de Kaby Lake-generatie en Pentiums. De Pavilion 15 is het enige model dat ook met AMD-processors uitgerust wordt. Daarbij gaat het om de zevende generatie processors van het bedrijf.

Wat de videokaart betreft komen er modellen met AMD Radeon- en Nvidia GeForce-gpu's, Liliputing noemt de GeForce 940 de Radeon 530. Daarnaast zijn er diverse opslagmogelijkheden, waarvan de combinatie van een ssd van 512GB met een hdd van 2TB de meest uitgebreide lijkt. De draadloze-netwerkkaart is een 2x2ac-model van Intel. Sommige laptops krijgen ondersteuning voor HP Fast Charge, waarmee ze in 90 minuten tot 90 procent van hun capaciteit geladen kunnen worden. Optioneel is verder de aanwezigheid van een ir-camera die inloggen met gezichtsherkenning via Windows Hello mogelijk maakt.

De versies met touchscreen hebben ondersteuning voor bediening met een stylus. De reguliere Pavilions worden uitgeklapt iets omhoog gedrukt, voor betere koeling aan de onderkant. Eerder hadden enkele Envy-modellen dit. De HP Pavilion x360 14 en 15 en de Pavilion 14 en 15 zonder touchscreen verschijnen allemaal in juni in de kleuren blauw, goud, zilver, mint en rood in de Benelux. De prijzen zijn nog niet bekend.