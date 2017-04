Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 17:56, 27 reacties • Feedback

Synology heeft twee nieuwe systemen in de DiskStation-lijn aangekondigd. De S1517+ en DS1817+ zijn de eerste nas-systemen van het bedrijf met ondersteuning voor m2-ssd's. Daarnaast kondigt Synology de DX517-uitbreidingsmodule voor extra schijfruimte aan.

De ondersteuning voor de m2-ssd's als cache verloopt via de M2D17-pci-e-kaart. De kaart ondersteunt de m2-formfactors 2280,2260 en 2242. De DS1517+ is een 5-bay-systeem en de DS1817+ biedt 8 bays. Beide modellen bevatten een Intel Atom-quadcore op 2,4GHz en beide komen in versies met 2GB en 8GB ram, uit te breiden tot 16GB.

Standaard zijn er vier 1Gbit/s-netwerkpoorten aanwezig. Wie ondersteuning voor 10Gbit/s-ethernet wil hebben dient daar een additionele kaart in de pci-e-sleuf te stoppen. Daarnaast is uitbreiding mogelijk via de DX517-module. De beide met DSM 6.1 uitgeruste systemen kunnen van twee van deze modules voorzien worden voor in totaal tien extra schijflades.

De DS1517+, DS1817+, M2D17 en DX517 zijn per direct beschikbaar. Adviesprijzen geeft de fabrikant niet maar de DS1517+ lijkt voor zo'n 900 euro en de DS1817+ voor ongeveer 1100 euro beschikbaar te komen.