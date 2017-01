Door Emile Witteman, donderdag 12 januari 2017 20:56, 20 reacties • Feedback

Synology is begonnen met het verkopen van zijn tweede router, de RT2600ac. De router beschikt over vergelijkbare functionaliteiten met zijn voorganger, maar heeft betere hardware en kan hogere draadloze snelheden behalen.

De router is uitgerust met een niet nader benoemde dualcoreprocessor met een kloksnelheid van 1,7GHz en 512MB ram. Hij heeft vier antennes, met ondersteuning voor 2,4GHz- en 5GHz-frequenties en mu-mimo . Naast de gebruikelijke wanpoort en vier gigabit-lanpoorten, zijn er een usb 3.0-poort, een usb 2.0-poort en een sd-kaartlezer aanwezig. Op papier kan de router draadloze snelheden van 800Mbps op de 2,4GHz-band behalen en 1,73Gbps op 5GHz.

Een van de lanpoorten op de router kan ingezet worden als tweede als tweede wanpoort. Hiermee kan er met twee internetproviders tegelijk verbinding gemaakt worden, voor extra snelheid of als backup als er één problemen ondervindt. Verder bevat de router een functie waarmee een verbonden apparaat automatisch tussen 2,4GHz en 5GHz kan wisselen, afhankelijk van welk signaal de betere verbinding oplevert.

De router kan bestuurd worden met een app voor iOS en Android of met een webpagina. Hij draait op Synology Router Manager, wat een aantal functies en zijn uiterlijk deelt met DiskStation Manager, die te vinden is op de populaire DiskStation-nassystemen van het merk. Zo is het mogelijk om aangesloten opslagapparaten via het internet te benaderen en er back-ups op te maken.

De RT2600ac volgt de Synology's eerste router op, de RT1900ac, die in november 2015 uitkwam. Synology geeft de RT2600ac een adviesprijs van 254 euro. Hij is vanaf donderdag verkrijgbaar. Naast de nieuwe router brengt het bedrijf ook VPN Plus uit, een vpn-service die op beide routers kan draaien.