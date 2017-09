Synology maakt prijzen cloudopslagdienst bekend

Synology heeft de prijzen bekendgemaakt van zijn Cloud2-backupdienst. Er kan gekozen worden uit pakketten met een capaciteit van 100GB tot 10TB. De service verliest 18 september zijn bčtastatus.

Cloud2, wat Synology afkort tot C2, wordt in vier prijscategorieën verkrijgbaar. De versies met een capaciteit van 100GB, 300GB en 1TB kosten respectievelijk 9,99 euro, 24,99 euro en 59,99 euro per jaar. De 1TB-versie kan ook maandelijks voor 5,99 euro worden verlengd. Het 10TB-pakket kost 69,99 euro per terabyte per jaar.

De clouddienst is versleuteld met aes256 en kan via een webbrowser worden bestuurd. De drie goedkopere versies beschikken over dagelijkse back-ups en toegang tot een bestandsversiegeschiedenis. Het 10TB-pakket beschikt over uitgebreider versiebeheer, deduplicatie en de mogelijkheid om elk uur een back-up te maken.

Synology C2 is alleen te gebruiken in combinatie met een Synology-nas. Met de Hyper Backup-app kunnen de nas-systemen zichzelf back-uppen naar de clouddienst. Het is niet mogelijk om een back-up van een computer direct naar de dienst te sturen.