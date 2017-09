Gerucht: Xiaomi Mi Mix 2 beschikt over Snapdragon 836 en Android 8

Er zijn afbeeldingen online verschenen waarin mogelijk een Xiaomi Mi Mix 2 met zijn informatiepagina open wordt getoond. De pagina toont enkele specificaties van het aankomende randloze vlaggenschip van het Chinese bedrijf.

De afbeeldingen zijn verschenen op de Chinese website Weibo. Het toestel op de foto's bevat een Snapdragon 836, 256GB aan opslagcapaciteit, een 4400mAh-accu, een 20-megapixelcamera en een 6,2"-scherm met een resolutie van 2960x1440 pixels. Ook lijkt de telefoon Android 8.0 te draaien.

Of de specificaties kloppen, is niet geheel zeker. Qualcomm heeft de Snapdragon 836 immers nog niet aangekondigd, al heeft de beruchte smartphonelekker Evan Blass al eerder gesuggereerd dat de Pixel 2 van Google met dezelfde soc uitgerust wordt. Dat toestel wordt volgens Blass op 5 oktober onthuld. Een ander aspect waar twijfels bij gezet kunnen worden, is dat Android 8 pas zeer recent is uitgekomen en Xiaomi daarvoor momenteel nog geen versie van zijn MIUI-skin beschikbaar heeft.

Xiaomi heeft uitnodigingen rondgestuurd voor een presentatie die op 11 september plaatsvindt. Tijdens die presentatie kondigt het bedrijf de Mi Mix 2 officieel aan. Eerder verschenen er al renders van het nieuwe toestel, waarin te zien was dat hij over nog dunnere randen dan zijn voorganger beschikte.

Vorig jaar werd de eerste versie van de Mi Mix geïntroduceerd. Het toestel bevatte enkele vernieuwende eigenschappen, zoals een scherm met afgeronde hoeken, dat aan de bovenkant een even dunne rand heeft als aan de zijkant en een behuizing die van keramiek gemaakt is, een bijzonder krasbestendig materiaal. Het toestel had destijds de hoogste relatieve schermgrootte van alle telefoons, als was dit percentage in de praktijk enigszins lager dan de fabrikant oorspronkelijk aangaf.